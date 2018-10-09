標準化量產生物炭 興大研究吸引國外廠商

興大森林學系副教授吳耿東經6年研究，開發出可標準化生物炭品質的設備，已有國外廠商想購買。（林欣儀攝）

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讓農業資材獲得有效利用並達到環保減汙目的，國立中興大學森林學系副教授吳耿東經6年研究，開發出全台第一座生物炭量產設備，可將農林剩餘資材以標準程序製作成符合國際標準的生物炭，已吸引東南亞及中東國家來洽談採購。

拿起切割成相同大小的農業資材與經過機器標準化流程燒製的生物炭做比較，吳耿東說，早期農民以開放式爐子燒製生物炭，無法確實掌控溫度及時間，燒出的生物炭常常無法符合國際標準，且在燒製過程中會產生酸性汙染物質，較不符合環保觀念。

吳耿東經6年研究，成功開發出全台首座「生物炭量產商業化設備」，他說，這組設備每小時可進料100公斤農業資材、燒製出20公斤生物炭，尤其，其可精準控制燒製時間、溫度，讓每批燒製的生物炭皆有同等品質。

特別的是，吳耿東指出，爐子上設置有汙染防治系統，可去除懸浮例子與酸性物質逸散、將對環境的汙染降到最低，且能收集原本要飄散出去的酸性物質、轉化為液體「酢液」，其具殺菌、防腐作用，經精煉後可做為防蟲液，符合農業循環經濟效益。

生物炭有哪些好處？吳耿東強調，生物炭有許多孔洞，可供益菌生活、儲存養分，並具有保水性、抗菌消毒功效，其使用在土壤中、經統計約可省水達10％以上，過去也曾出現大片農田罹患稻熱病、但有使用生物炭的那塊地未罹病。

(中時 )

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