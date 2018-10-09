DPP強過觀塘案 網友臉書朝聖「蔡英文打臉蔡英文」

2018年10月09日 14:55 中時電子報 邱文秀

中油觀塘案環評遭官方強渡關山通過，白色正義聯盟在臉書分享總統蔡英文2013年4月20日發的一張照片，要大家快去參觀。照片圖說寫道，「在海岸線的風雨中，我拜訪了桃園新屋溪口的藻礁。作為一個海洋國家，我們有更多責任守護這片土地，希望這裡能規劃為『自然保留區』」。多名網友前往朝聖「蔡英文打臉蔡英文」的盛況。

總統蔡英文2013年4月20日發了一張照片，圖說寫道「在海岸線的風雨中，我拜訪了桃園新屋溪口的藻礁。相對於珊瑚礁是「動物」造礁，藻礁則是「植物」造礁，生長速度比珊瑚礁更慢，是全球難能可貴的生態。「觀新藻礁」內含豐富藻類，還有小螃蟹跟其他生物前來覓食，這些小生物也更進一步吸引了保育類鳥群，讓這裡的生態體系豐富而多元。

台灣四面環海，地表有百分之七十一是海洋，如果海洋不健康，就不會有健康的陸地、健康的台灣。作為一個海洋國家，我們有更多責任守護這片土地，希望這裡能規劃為「自然保留區」，化解當前的汙染與破壞危機，讓「觀新藻礁」恢復生機。

五年前的這張圖片吸引許多網友感動留言，白盟在臉書分享照片要大家「快來參觀蔡英文，打臉樓下護航的網友，整個超響啊～整天打臉自己的支持者。」

蔡英文照片最新網友留言「朝聖」、「看看五年前下方的留言真歡樂」、「打臉朝聖中，厲害了我的英文。」、「說話不算話！」、「鼻子都不會變長嗎？」、「臉好腫 超級打臉文」、「好腫喔 1124滅東廠!!!!!」、「白賊英」、「平行時空嗎？我快吐了」、「權力的傲慢，民退黨這兩年演示的非常好」、「超時空打臉之來自過去的承諾」、「主席，妳看看總統啦～~~」、「朝聖推，過去的是假新聞，還是現在的？您搞的我好亂喔～」。

(中時電子報)