美國心理學家：選民以貌取人 有跡可循

2018年10月09日 15:23 中時 王嘉源

王嘉源/綜合報導

今年11月的美國期中選舉事關重大,可能會改變美國國會的控制權。美國之音(VOA)中文網9日報導說,儘管候選人提出了旨在贏得選民的政策立場,但專家們表示,我們的決策過程不僅僅依靠邏輯論證。在一本新書中,心理學家亞歷山大·托多羅夫(Alexander Todorov)展示了世界各地的研究,如何揭示第一印象的驚人影響。

你會給哪個政客投票?他們是一樣的,對吧?不完全是。在一項實驗中,丹麥研究人員修改了候選人的真實面容,使其看起來更有主見或更女性化。普林斯頓大學心理學教授托多羅夫說,這些細微的變化帶來了不同。

托多羅夫指出:「當訊息與更具統治力的面孔配對時,右翼選民更易接受這位政治家的訊息。當同樣的訊息與另一個看起來更女性化的領導人形象同時出現時,自由派選民對這個訊息更有印象或更易被說服。」

這是托多羅夫新書《面值》(Face Value: The Irresistible Influence of First Impressions)中的一個例子。他描述了我們僅僅基於外表做出的無意識判斷,以及這些判斷是如何產生影響。比如決定選舉。托多羅夫發現他可以透過一次測試預測大多數選舉。

美國之音報導,托多羅夫向實驗對象展示了敵對候選人的實際競選照片,並詢問哪一個更有能力。根據照片被認為更有能力的候選人,70%的時間都贏得了選舉。托多羅夫說:「我很驚訝,因為這是非常重要的選舉。大量的資金投入其中。還有很多其他的變數。然而,我們還是能夠很大比例的預測出選舉結果。」

托多羅夫指出,候選人的外表對不瞭解政治問題的選民影響最大。他說,這並非完全不理性。「你可以說人們在錯誤的地方─外表上,尋找正確的訊息,因為這樣做很容易。在很大程度上,這是很多決策心理學的故事:我們依賴捷徑做出很多判斷。」

例如,研究發現,看起來更值得信賴的貸款申請者有可能拿到更低的利率。罪犯會因為其外表而得到更嚴厲的懲罰。托多羅夫說:「天真的觀察者說,被判死刑的人似乎更不可信。這是一個極端例子,說明外表在其中扮演著非常重要的角色。」

托多羅夫說,雖然第一印象往往是錯誤的,但它們是快速而無意識的。「很難再訓練人們不使用它。我想,你能做的最好的事情就是讓他們意識到並使用不同類型的訊息。但說起來容易做起來難。」

選民要付出更多的努力才能瞭解候選人。但是,托多羅夫說,見多識廣的選民不會被第一印象所欺騙。

(中時 )