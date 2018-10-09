反核食等6公投成案！中選會對「連署前死亡」啟動刑事告發

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年底「公投綁大選」引發各界關注，而繼國民黨「反空汙」公投確定成案後，中選會9日中午再度召開委員會議，審議國民黨反核食、反深澳電廠及愛家公投3案、東奧正名共6案。經過近2小時會議，中選會通過6項公投案並分別予以編號；另外，6案均出現「連署前死亡」，也將依法予以刑事告發。

中選會強調，作為法定獨立機關，對於所有案件處理標準、流程都一致，每案都採相同標準及流程處理；因此若有「連署前死亡」等犯罪嫌疑發生，也一定依法告發。

至於6項公投案是否將在年底「公投綁大選」，中選會也重申，《公投法》第23條明定，公民投票案在完成連署公告後，1個月起至6個月內遇有全國性選舉應同日舉行，而中選會為法定獨立機關，依法辦理所掌事務。換言之，只要公投案公告成立，將與年底大選合併舉行。

據中選會公布統計，由國民黨副主席郝龍斌領銜提案的「反核食」公投，總連署份數為49萬0361份，31萬1882份符合規定、17萬8479份不符規定；其中7萬2810份「有偽造情事」，1萬1534份為「連署前死亡」。

由國民黨立委林德福領銜提出的「反深澳電廠」公投案，總連署份數共49萬2818份，符合規定者共31萬3165份、不符規定則有17萬9653份，並有7萬2184份「有偽造情事」、1萬1461份為「連署前死亡」。

至於下一代幸福聯盟所提反同婚性質的「愛家3公投」中，由游信義領銜提出的公投案「你是否同意婚姻應限定在一男一女的結合？」總連署份數達67萬7972份，其中56萬5675份符合規定、11萬2296份不符合規定，另有612份「連署前死亡」、4376份有偽造情事。

曾獻瑩領銜提出的公投案「你是否同意在國民教育階段內，不應對未成年孩子實施同志教育？」案，總連署份數則有67萬0168份，55萬6366份符合規定、11萬3802份不符規定，並有535份「連署前死亡」、4349份有偽造情事。

另外，曾獻瑩領銜提出的「你是否同意在不改變婚姻定義是一男一女結合的前提下，以專法保障同性別之二人經營永久共同生活的權益？」案，也以總連署份數63萬2896份、52萬2491份符合規定、11萬0405份不符合規定通過連署門檻，其中「連署前死亡」487份、有偽造情事6633份。

由紀政領銜提出的「東奧正名」案，總連署份數則有51萬5959份，共42萬9395份符合規定、8萬6564份不符規定，其中「連署前死亡」共537份、5148份有偽造情事。

(中時 )

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