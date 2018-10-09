北部2名女大生赴非洲染瘧疾 整團四分之一中鏢

2018年10月09日 15:10 中時 陳志祥

國內近日發生北部某大學12名師生遠赴非洲烏干達進行社會服務，整團1／4感染瘧疾，其中2位女大生因為沒有按時服藥而出現群聚感染瘧疾事件，而且感染病況最嚴重的熱帶瘧，目前2位女大生仍在住院觀察中。

今年截至10月8日國內共計5例瘧疾病例，均為境外移入，感染國家分別為烏干達2例，印度、肯亞及索羅門群島各1例；檢出病原體為熱帶瘧3例、間日瘧與混合瘧各1例。

這2位感染個案與同校10名師生於9月10日至23日前往非洲烏干達，這2人返國後分別於10月4日與6日出現發燒、寒顫、噁心、嘔吐與肌肉痠痛等症狀，發病後迅速就醫，經通報檢驗確診感染熱帶瘧。

疾管署防疫醫師林詠青表示，2名個案出國前都有前往旅遊醫學門診諮詢、服用瘧疾預防性藥物，只是其中1人僅服用2天、另1人未規律服藥。

其他10名同行師生中，有1人在烏干達曾出現症狀並診斷為瘧疾，於當地完成瘧疾藥物治療後，返國前已痊癒；另有1人返國後曾出現頭痛症狀，衛生單位已予以衛教就醫，其餘8人目前無疑似症狀。

人類可透過遭受感染瘧原蟲的瘧蚊叮咬感染瘧疾，可分為間日瘧、三日瘧、熱帶瘧、卵形瘧，其中以間日瘧、熱帶瘧最常見，而這2位女大生就是感染最嚴重的熱帶瘧，死亡率10％。

疾管署提醒國人前往瘧疾流行地區，至少在出國前1個月，先至旅遊醫學門診諮詢，依醫師指示確實服用瘧疾預防藥物，林詠青指出，行前2天開始服藥，行程中持續吃藥、回國後還要繼續服藥，以保持血液的藥物濃度，維持保護力。

(中時 )