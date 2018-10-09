北部2名女大生赴非洲染瘧疾 整團四分之一中鏢

疾管署防疫醫師林詠青呼籲前往瘧疾流行地區應確實遵從醫師指示服藥。（陳志祥攝）

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國內近日發生北部某大學12名師生遠赴非洲烏干達進行社會服務，整團1／4感染瘧疾，其中2位女大生因為沒有按時服藥而出現群聚感染瘧疾事件，而且感染病況最嚴重的熱帶瘧，目前2位女大生仍在住院觀察中。

今年截至10月8日國內共計5例瘧疾病例，均為境外移入，感染國家分別為烏干達2例，印度、肯亞及索羅門群島各1例；檢出病原體為熱帶瘧3例、間日瘧與混合瘧各1例。

這2位感染個案與同校10名師生於9月10日至23日前往非洲烏干達，這2人返國後分別於10月4日與6日出現發燒、寒顫、噁心、嘔吐與肌肉痠痛等症狀，發病後迅速就醫，經通報檢驗確診感染熱帶瘧。

疾管署防疫醫師林詠青表示，2名個案出國前都有前往旅遊醫學門診諮詢、服用瘧疾預防性藥物，只是其中1人僅服用2天、另1人未規律服藥。

其他10名同行師生中，有1人在烏干達曾出現症狀並診斷為瘧疾，於當地完成瘧疾藥物治療後，返國前已痊癒；另有1人返國後曾出現頭痛症狀，衛生單位已予以衛教就醫，其餘8人目前無疑似症狀。

人類可透過遭受感染瘧原蟲的瘧蚊叮咬感染瘧疾，可分為間日瘧、三日瘧、熱帶瘧、卵形瘧，其中以間日瘧、熱帶瘧最常見，而這2位女大生就是感染最嚴重的熱帶瘧，死亡率10％。

疾管署提醒國人前往瘧疾流行地區，至少在出國前1個月，先至旅遊醫學門診諮詢，依醫師指示確實服用瘧疾預防藥物，林詠青指出，行前2天開始服藥，行程中持續吃藥、回國後還要繼續服藥，以保持血液的藥物濃度，維持保護力。

(中時 )

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