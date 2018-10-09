MLB》季後賽首次完全打擊 難怪林子偉爭不贏他

2018年10月09日 15:15 中時電子報 盧品青

紅襪隊「超級優替人」霍特(Brock Holt)9日成為第一個在季後賽締造「完全打擊」的球員。其實大聯盟史上出現過324次完全打擊，但直到2018年才由霍特在季後賽首度達成，可見難度非同一般。

季後賽寸土必爭，雙方不會吝於使用投手，打者光是要敲出4支安打都很難，更別說完全打擊了。霍特此役的順序是一壘打、三壘打、二壘打、全壘打，4支安打全都是對上不同的洋基投手。

紅襪另一位優替人「海嘯哥」林子偉的守備能力沒話說，不過今年也是得等到霍特受傷才比較有機會亮相。霍特打擊比去年大躍進，加上他實在厲害，可以守備除了投捕之外的任何位置，也難怪林子偉漸漸爭不過他。

當然霍特此役也佔了很大便宜，紅襪打得太凶，他的打數多達6次，有兩次滾地出局也不影響他締造紀錄。事實上由於洋基提早放棄比賽，第9局是由捕手羅麥(Austin Romine)登板投球，當時霍特只差1轟了，即使勝負已分他仍要求上場打擊。

「這是我生涯第一次真正想擊出全壘打，我需要這支全壘打。」霍特在休息區獲得隊友力挺，第6度站上打擊區。羅麥從高中畢業後就沒投過球了，他第一球時速只有79英里，順利幫霍特寫下歷史。

其實霍特前兩戰都沒有上場，第3戰之前他接到總教練柯拉(Alex Cora)的通知叫他先發(二壘手)，他還不敢相信。總之機會就是留給準備好的人，霍特說：「這是很特別的一夜，我永遠不會忘。」

(中時電子報)