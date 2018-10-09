陳勢安自喻像「起士蛋糕」重口味

陳勢安日前為雜誌拍攝特企。（Taipei Walker提供）

友善列印
中時
朱俐靜日前為雜誌拍攝特企。（Taipei Walker提供）

陳勢安13日將第六度出席Taipei Walker生日演唱會，擔任壓軸演出的他，將與朱俐靜、魏如昀、孟耿如、許書豪、蕭秉治（廷廷）、卓義?等共14組藝人接力熱唱！陳勢安、朱俐靜日前為主辦單位拍攝特企，被問會用那道甜點比喻自己？陳勢安直言：「起士蛋糕。」追問原因？他神回：「因為我重口味！」笑翻所有工作人員。

朱俐靜最愛的甜點是起司蛋糕和偏苦味的巧克力蛋糕，但如果要用甜點自喻，她笑說：「我覺得是炸雙胞胎！」原因是炸雙胞胎看起來普通、外型又不規則，「但它其實沒那麼容易吃，每咬一口都要再想下一口要從哪個角度咬下，是需要花時間、動腦的。」

陳勢安甫發行新專輯《壞掉的我們》，MV和造型跳脫框架、自我突破，希望「壞掉」的概念帶給大家更多反思，他舉例像自己一個月內瘦了6公斤，就是另類的大破大立，「我的（瘦身）方法其實很簡單，就是『間歇性斷食』，只要調整吃東西的時間，1天內有6～8小時可以正常吃，其餘時間禁食」。禁食時可喝水、無糖茶或咖啡，且無限定一定要在哪個時間點開始，完全符合每個人生活習慣，「是一種很自由又不傷害身體的瘦身方式」。

(中時 )

廖怡裬敲響金鐘 被班傑「公主抱… 「台灣最美女孩」 舒淇深V開到肚…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。