陳勢安自喻像「起士蛋糕」重口味

2018年10月09日 15:30 中時 尤嬿妮

朱俐靜日前為雜誌拍攝特企。（Taipei Walker提供）

陳勢安13日將第六度出席Taipei Walker生日演唱會，擔任壓軸演出的他，將與朱俐靜、魏如昀、孟耿如、許書豪、蕭秉治（廷廷）、卓義?等共14組藝人接力熱唱！陳勢安、朱俐靜日前為主辦單位拍攝特企，被問會用那道甜點比喻自己？陳勢安直言：「起士蛋糕。」追問原因？他神回：「因為我重口味！」笑翻所有工作人員。

朱俐靜最愛的甜點是起司蛋糕和偏苦味的巧克力蛋糕，但如果要用甜點自喻，她笑說：「我覺得是炸雙胞胎！」原因是炸雙胞胎看起來普通、外型又不規則，「但它其實沒那麼容易吃，每咬一口都要再想下一口要從哪個角度咬下，是需要花時間、動腦的。」

陳勢安甫發行新專輯《壞掉的我們》，MV和造型跳脫框架、自我突破，希望「壞掉」的概念帶給大家更多反思，他舉例像自己一個月內瘦了6公斤，就是另類的大破大立，「我的（瘦身）方法其實很簡單，就是『間歇性斷食』，只要調整吃東西的時間，1天內有6～8小時可以正常吃，其餘時間禁食」。禁食時可喝水、無糖茶或咖啡，且無限定一定要在哪個時間點開始，完全符合每個人生活習慣，「是一種很自由又不傷害身體的瘦身方式」。

(中時 )