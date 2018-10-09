媽祖醫院遠距健康照護 用網路科技守護偏鄉老人

媽祖醫院遠距健康照護，用網路科技造福偏鄉老人家。（張朝欣攝）

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中國醫藥大學北港附設媽祖醫院為照護偏鄉獨居老人，成立遠距健康照護團隊，在雲林沿海鄉鎮建置「長者遠端監測網路系統」，實施8 個月後成效良好，9日在北港鎮舉辦成果發表會，做為其他偏鄉與獨居老人照顧的參考。

雲林縣長期以來人口老化嚴重，偏鄉許多長者因欠缺醫療觀念或無人照護，健康出現狀況，媽祖醫院9日在北港鎮扶朝里活動中心舉行「長者遠端監測網路系統」成果展，年長者只要透過平板APP，便可輕鬆做血壓自主管理，還可提醒用藥、直接追蹤，方便又即時。

媽祖醫院院長吳錫金表示，感謝立委劉建國連續3年協助爭取衛生福利部計畫，建置「長者遠端監測網路系統」創造友善醫療環境。今年院方在北港、水林、元長、口湖、四湖等鄉鎮招收404名老人，照護8個月後的控制良率達81.6％、改善率23.4％。

劉建國說，科技始終來自人性，台灣已進入高齡化社會，據統計去年老化指數已達105.62％，20年間攀升近3倍，所以打造友善醫療環境及樂齡社會是重要議題，希望藉此計畫提供更便捷的服務，達到健康永續與在地老化目標。

81歲蔡姓阿公患有慢性疾病，子女住在新北市無法就近照護，由太太每天幫忙量血壓，並用APP傳送數據至遠距平台，讓兒女能以手機查詢父母的健康數據。蔡阿公表示院方提供的服務很好，遇有病痛時平板APP還有緊急按鈕，可通知醫院協助就醫，非常實用。

(中時 )

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