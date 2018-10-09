台南》吳敦義輔選盼南二都變天 高思博將發動10月圍城

國民黨主席吳敦義(中)與台南市長參選人高思博(右)、台南市黨部主委謝龍介(左)戴上象徵關公忠義精神的面具。(曹婷婷攝)

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國民黨主席吳敦義為台南市長參選人高思博輔選造勢。(曹婷婷攝)

國民黨主席吳敦義今天下午與台南市長參選人高思博、台南市黨部主委謝龍介一起在國民黨台南市黨部召開「義博雲天」記者會，3人戴上特製寫著「義」的面具，象徵傳達關公的忠義精神，要趕走台南的不公不義，還給人民乾淨的「藍天」，高思博還計畫10月圍城，用行動表達對台南市政的不滿。

吳敦義儘管聲音沙啞，但仍啞著嗓子陪同黨提名市議員參選人掃街拜票，下午則與高思博合體，他提及823豪雨釀災時表示，下大雨固然會淹水，但一樣下大雨，台南、高雄不只淹水，水退後，甚至淪為千坑之城，統計台南、高雄出現7、8000個坑洞，「1124若高思博當選市長，他一定會很公正調查馬路坑洞這麼多的原因到底是什麼。」

吳敦義也說，民進黨在台南執政夠久了，就像棉被蓋了20幾年，都不曬太陽也不行，誠如韓國瑜口中又老又窮的高雄，同樣也是民進黨執政已久的縣市，這是讓人看了不忍的狀態，現在，該是要讓新的市府來執政了，他強調，韓國瑜、高思博當選的話，南二都出現新面孔，嶄新市政就能帶領大家安居樂業、城市就會有新的競爭力。

高思博繼7日在競選總部成立找來多名台南市政受害者後，接下來也將號召受害者們組成受害者聯盟，更預計擇日發動10月圍城；他說，這些受害者過去多非國民黨支持者，但因自家財產受害，希望有人幫他們主持公道，他秉持關公精神，必將伸張正義。

(中時 )

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