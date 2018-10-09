新北》侯友宜爭取白色選票 醫師聯誼會拜票搏感情

2018年10月09日 15:41 中時 高彥哲

距離年底縣市首長選戰不到2個月，新北市選情急劇升溫，今日中午國民黨市長參選人侯友宜，來到三重蘆洲醫師聯誼會拜票搏感情，被媒體訪問到對於現在觀塘案環評通過，是否為執政黨為新北市長的選戰做解套時的看法，侯友宜強調，深澳與觀塘案不能混為一談，並呼籲蔡政府與民進黨新北市市長參選人蘇貞昌即刻表明對於重建深澳燃煤電廠立場。

侯友宜說，燃煤電廠對於環境生態與市民的健康殺傷力極強，現今已沒有理由要為0.1％能源備用容量率，花費千億元來蓋深澳電廠，不如拿這些經費來扶植節能產業，而昨天侯友宜也發表了對於新北市能源政策的看法，其中有很多的綠能產業的替代方案，因此沒有必要再建深澳燃煤電廠，這是他向來的主張。

今日藍綠兩派新北市長參選人不約而同來到三重蘆洲醫師聯誼會拜票，但雙方行程錯開，王不見王，過去民眾都認為醫師團體立場較偏民進黨，且三蘆又是綠營大票倉，侯友宜表示，早期在當刑警時，因為辦案的關係也經常與醫生有所接觸，長期以來與醫師好友就有建立夥伴關係，在場的醫生很多都是認識幾十年的老朋友了。

提到蔡政府批評他以往都沒有關注環保議題，現在是為了選舉才積極關注是選舉手段，侯友宜則說，在新北市政府擔任副市長的7年當中，環保局的業務也是在他的管理範圍之下，經常接觸環境清潔跟生態問題，反駁蔡政府認為他是在選後才關注的說法。

近期有媒體報導說，侯的選戰策略已把範圍拉大到整個中央，侯友宜說，他每次在談論的議題都是與民生息息相關的議題，他完全是站在一個市民民意、多數人的聲音，站出來替他們說話，尤其是希望決策者也能夠聽進去，

提到最近很紅的電音趴活動，有網友批評說侯在擔任副市長任內停掉2場大型電音派對，參選後再辦電音趴是把老電音咖當白痴的說法，侯友宜則說，我們舉辦電音派對是希望讓民眾能更加融入去了解電音文化，讓電音文化當成一種讓自己開心的方式，並將自己與這些年輕文化結合，從中能更加了解年輕人的想法。

(中時 )