曹嘉豪怒喊「民進黨虧欠彰化人」

2018年10月09日 15:57 中時電子報 綜合報導

彰化魏縣長執政三年多來，致力推動綠能發展！迫使彰化人配合民進黨的能源政策，海岸線全面插滿風車，嘉豪想要問問魏明谷縣長，彰化人得到了什麼？

魏縣長聲稱彰化將出現「綠領新貴」，2萬個工作機會，月薪6萬，可是， 2018年4月11日自由時報的報導，彰化縣政府處長就已經提到《彰濱離岸風電運維基地》，就只有創造575位就業人數，這樣還不是鬧笑話嗎！！

另外，成大郭玉樹教授也說，即使風機商在台設組裝廠，也不會釋出核心技術，台灣在這階段無法培育風機製造能力，僅低階組裝人力需求，彰化整體發展並沒有任何準備！

再問魏縣長你為什麼不說個明白？？

圖片來源：曹嘉豪提供

嘉豪要三問魏明谷及彰化諸位民進黨籍立委們？8800億元前瞻計畫要由子孫背債，全國每人平均要背4萬元債務，彰化縣128萬人口算，至少就要分配背債500億元，他們聲稱努力爭取中央補助，可是行政院編列給彰化的軌道經費比例，沒有最扯，只是更扯!

比二等公民還不如....

(一) 去年2月14日，魏明谷率領彰化3位民進黨籍立委、副縣長林明裕等相關一級主管北上爭取前瞻基礎建設計畫！結果東彰快速道路、彰化市鐵路高架捷運化、台鐵田中支線、台76延伸線、台74延伸線、金馬東路大肚溪橋5項通通都沒納入。

(二) 前瞻一期170億元的軌道預算，彰化縣只列入2筆，一筆是800萬元的「捷運綠線延伸」規劃費，另一筆是「台鐵、高鐵田中站連結道路」規劃費1500萬元，總共才2300萬元，佔前瞻一期軌道總預算的0.1%。

(三) 前瞻二期422億軌道預算，彰化更只分配到「臺中捷運綠線延伸彰化」規劃作業760萬元，更只佔前瞻二期軌道總預算的00.1%。

嘉豪四問魏縣長及彰化四位民進黨籍立委：

嘉義市、台南市、桃園市鐵路高架或地下都列入前瞻，為什麼就只有彰化沒有？

彰化是六都以外的第一大縣，人口密度比高雄、台南都高，你們做了哪些爭取？？

請魏明谷及彰化3位民進黨籍立委向彰化縣民道歉

最後敬告魏明谷縣長及彰化四位民進黨籍立委，中央地方皆是你們執政作主，前瞻給彰化預算那麼少，你們不知道好好檢討！

現在王惠美委員要爭取「彰化鐵路高架入前瞻，一軸一環雙樞紐」，結果你們彰化3位民進黨籍立委不幫忙彰化爭取前瞻，反而還附和反對，你們才應該向彰化縣民道歉。

(中時電子報)