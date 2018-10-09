黨產會認定中影為國民黨附隨組織

2018年10月09日 16:10 中時 季節

黨產會於9日召開委員會，決議依黨產條例，認定中影公司為國民黨的附隨組織。黨產會主委林峯正宣稱原因是因為國民黨曾實質控制中影之人事、財務與業務經營，且以非對價使中影脫離國民黨實質控制。他說認定之後，中影所有動支需要黨產會許可，已邀請中影公司於11日上午派員到黨產會討論之後申請動支的相關事宜。

林峯正表示國民黨內部的出版品清楚說過中影是國民黨黨營事業。中影的前身台影跟經濟部做設立登記時，也自己表示為黨營。認定中影為附隨組織後，會凍結其全部資產。目前其資產總值118億元，主要有中影八德大樓、中影文化城、新世界大樓戲院。此外在各地有梅花等戲院。處分書將在9日下班前送達中影公司。

林峯正說，處分書從人事、財務和業務經營探討，說明為何認定是附隨組織，例如前董事長辜振甫曾說上書國民黨中央黨部祕書長請辭，未能獲得中央黨部允許。正常公司董事長是董事選的，但他卻是黨中央支持而當。財務上中影設立登記的資本是用日產戲院抵充作為設立資本，這些戲院原本該收歸國有，卻作為國民黨黨營的中影公司的設立資本，以現在眼光看根本不可能。1977年中影股東常會也記載到公司內部財務決議要報請國民黨中央文工會核備。業務經營上，中影經營政策記載上也寫要配合(國民)黨中央指示。

如何認定中影非以相當對價脫離國民黨控制？林峯正說2006年國民黨把持有的中影公司82.56%股權‧由中投等黨業事業以每股65元，共計31億元，賣給羅玉珍、莊婉均等人。但這個售價沒將中影公司擁有330部影劇之著作權價值予以客觀計入，這部分約低估了10億1799萬元，也明顯低估中影所有華夏大樓、新世界大樓及中影文化城等三大不動產價值，全部加總低估價值總計至少18億餘元。

記者詢問國民黨已將持有中影股份賣出，未來萬一黨產會認定中影的財產屬不當取得，將如何處置？買方又該如何救濟？林峯正說屆時將把中影收歸國有，但依黨產條例買方可保留當初購買時花的31億元，保留方式可能以金錢返還過保留部分比例股權，屆時再決定。

對於中影旗下梅花等戲院之後會如何處置？林峯正說跟一般費者相關的服務，不會受影響，買了電影票，還是可以看。中影資產雖被凍結，黨產會仍會顧慮消費者需求權益，因此邀中影11日派員協商之後動支事宜。他還說救國團就是個例子，當初宣稱很多人會因為救國團被認定是附隨組織資就退費，結果救國團旗下機構到目前為止營運正常

對於國民黨批評此時認定是選舉考量，林峯正回稱黨產會有依黨產條例規定辦聽證，程序上沒問題，黨產會辦完聽證後證據蒐集夠了就宣布，跟選舉完全無關。

(中時 )