新增5例登革熱！台中出現家庭群聚 新北管制菜園

2018年10月09日 16:10 中時 陳志祥

台中市與新北市的登革熱疫情還沒完！上周國內新增5例本土登革熱病例，個案為3女2男、年齡介於8歲至70多歲，發病日在9月24日至10月5日之間，新北市因而再度啟動封閉菜園的管制措施。

今年以來，國內累計147例登革熱本土病例，其中台中市80例、新北市42例、高雄市11例、彰化縣8例、台北市及嘉義縣各2例、桃園市與台南市各1例。至於境外移入病例上周新增13例、累積已達229例。

上周台中市新增個案有2人居住大里區大明里，為10月2日公布的大明里個案同住的「家庭群聚」，研判感染與該里群聚相關；另1人居住太平區新光里，該里已為現有高風險區，研判感染源在住家附近。

新北市個案分別居住新莊區立泰里、忠孝里，其中立泰里個案就讀的學校已有2人感染，該校鄰近營盤里菜園；另外忠孝里個案住家鄰近忠孝里菜園與營盤里菜園，研判2名個案感染源都與菜園相關。

由於忠孝里菜園緊鄰營盤里菜園，新北市政府已將忠孝里菜園列為高風險區域，進行封園管制，民眾暫勿前往、更要配合各項防治措施。

疾管署副署長莊人祥表示，目前氣溫與降雨情形仍有利病媒蚊生長，除非寒流來襲，而且北部地區受東北風影響仍有降雨機會，使得部分地區出現散發個案，民眾仍要加強戶、內外積水容器清除。

(中時 )