「義進金」毒蛋重新包裝出貨 蘇姓負責人等3兄妹交保

2018年10月09日 16:08 中時 林雅惠

毒蛋事件再現！高雄市橋頭地檢署今年9月接獲情資，指國內前5大蛋品供應商義進金公司涉嫌將含有動物用藥「乃卡巴精」的雞蛋回收後，竟未銷毀更重新包裝出貨，估計已有1萬4000多顆毒雞蛋入肚，檢方傳喚義進金公司負責人蘇文源等3兄妹，訊後依加重詐欺、違反食安法等罪嫌，各以20萬至50萬元不等交保候傳。

橋頭地檢署查出，義進金公司登記在新北市，於彰化及高雄均設有畜牧場，公司負責人蘇文源等人涉嫌自2016年起迄今，將遭退回有「乃卡巴精」農藥殘留的雞蛋回收後並未銷毀，反而包裝成其他產品、更改畜牧場名稱後重新出貨給全聯福利中心、國軍副供站及全台各地蛋糕店等通路，檢方正積極追查問題蛋的流向。

9日出刊的鏡週刊報導並指出，有義進金公司的離職員工持自行蒐證畫面爆料，指控義進金身為國內前5大蛋品供應商，標榜產銷合一及CAS優良蛋品，卻將快過期的蛋品回收混在新鮮蛋品中，改標換裝後以「即期蛋品」在賣場販售；甚至將逾期蛋打破與其他回收的破損雞蛋一起做成液體蛋，販售給烘焙業者或熱炒店。

橋頭地檢署於上月20日指揮屏東憲兵隊會同各地衛生局到義進金公司搜索，採集逾期和破損的瑕疵蛋樣品送驗，並將公司負責人蘇文源人、彰化蛋品洗選廠負責蘇文庭、高雄配銷處蘇文仕3兄妹帶回偵訊。

令檢方憂心的是，搜索當天在義進金公司發現送驗報告，得知嘉縣府農業處抽樣驗出，僅交由驗證機構通知義進金，並無轉報衛生局，以致沒即時全面清查下架、封存。

義進金之後複驗通過，由於檢方無法查扣該批蛋，只能採樣公司目前的產品送驗，再分析比對出貨資料、帳冊及交易明細，深入釐清「乃卡巴精」毒蛋數量、被換包裝成什麼產品及流向何處。

據悉，3兄妹在警訊中坦承，為減少銷毀損失並配合超市促銷，確實將7月被檢出殘藥的蛋品回收後改標再賣；至於另被指控長期將即期蛋品回收改標部分，因3人供詞不一，訊後分別獲交保，全案由橋檢持續偵辦中。

(中時 )