台中午茶生活節 國際午茶協盟推出豐富產品

今年午茶生活節號召中市66家茶、糕餅、咖啡、旅宿優質業者，共同成立協盟，創造新的產業價值鏈擴散品牌效益。（陳世宗攝）

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台中午茶生活節「午茶拾光」，邀請全國民眾一起來中部「遊台中、賞花博、喝午茶」。（陳世宗攝）

台中午茶生活節「午茶拾光」品牌邁入第三年，適逢台中世界花卉博覽會即將開幕，觀光旅遊局9日號召近30家午茶協盟業者，現場展示18項花博午茶產品與發表10條午茶花博精選遊程；邀請全國民眾一起到中部「遊台中、賞花博、喝午茶」。

觀旅局長陳盛山說，為深化台中旅遊內涵，讓旅客體驗台中午茶迷人風情，從105年起辦理「台中午茶生活節」，積極整合茶、餅、咖啡、以及周邊旅遊產業，推出「午茶拾光」品牌。今年午茶生活節以「午茶拾光 花現國際」為主題，帶領品牌走向國際化。

陳盛山指出，該局今年首度以台中午茶為策展主題前進香港展售會，吸引超過1萬3000人參觀，並進軍造訪人次達20萬人規模的日本旅行博覽會，吸引日本旅遊玩家目光。搭配台中花博整合業者精心設計18種以花入食材、花卉調飲等花博相關系列午茶產品於活動現場展示。

陳盛山表示，今年午茶生活節號召中市66家茶、糕餅、咖啡、旅宿優質業者，共同成立協盟，藉由協盟成長，提升「午茶拾光」品牌內涵與知名度，讓民眾深度體驗台中午茶魅力，一起帶動中台灣觀光旅遊與台中午茶產業的合作與共好，創造新的產業價值鏈，擴散品牌效益。

觀光旅遊局強調，眾所期待的「午茶拾光野餐市集」將在10月27日於美術園道結合踩舞祭活動擴大辦理，號召大眾一起參與戶外午茶活動；歡迎各地遊客在山海屯市都心的各景點觀光旅遊，品嚐豐富多元的午茶點心，感受台中「創意城市‧午茶之都」的浪漫魅力。

(中時 )

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