台南》黃偉哲發表「長青志工團」長照政見

2018年10月09日 16:08 中時 洪榮志

民進黨台南市長參選人黃偉哲9日與多位黨提名市議員參選人，共同前往中西區文和社區關懷據點，與文賢里里長陳見利及社區長輩一起團康活動。黃偉哲還發表「長青志工團」的長照政見，宣示「打造以老服老公益社會，我們一起來做！」

黃偉哲說，台南市高齡人口的比例14.56％，高於全國的14.05％，即便台南「社福力」被評比為6都第2，但眼前人口持續老化且長照人力短缺，未來如果擔任市長，將打造「長青志工團」，實現「以老服老」理念，由相對年輕或健康的長輩擔任志工，協助有需要的長輩「陪同就醫、領藥、散步及購物」等陪伴服務。

黃偉哲表示，為提供更好的長照服務，還應區分長照項目，專業長照服務交由專業長照人員來做，但有些陪伴服務則可由長青志工團來做，一方面補足照服人力的缺口，一方面讓老人家在長青志工團裡相互作伴照顧。

黃偉哲競選發言人邱莉莉指出，未來將以3根支柱打造「長青志工團」，第一是建構「知老培訓系統」，定期舉辦「知老訓練及實習」課程；第二是建立「服務時數系統」，讓公益時數積累被看見，為社會注入正向循環的能量；第三是建制「長青志工勳章」，依不同服務時數及服務內容而有不同識別。

邱莉莉認為，透過長青志工團，讓年輕健康的長輩，照顧有需要的長輩，讓「就醫領藥的路途不再艱難」，重新建構互助互信的公益社會。

黃偉哲強調，想要實現長青志工團的陪同服務，必須打造更便捷的公共運輸環境，未來將推動偏鄉小黃與小巴、醫療專車和增加偏鄉直達公車路線等，多管齊下協助長輩自由移動。

(中時 )