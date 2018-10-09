梵克雅寶Alhambra 唯美浪漫五十年不變

2018年10月09日 16:11 中時 陶福媛

梵克雅寶Vintage Alhambra項鍊，10枚四葉幸運圖騰，約32萬2000元。（Van Cleef ＆ Arpels提供）

梵克雅寶Vintage Alhambra藍瑪瑙手鍊，13萬7000元。（Van Cleef ＆ Arpels提供）

梵克雅寶Vintage Alhambra限量吊墜，約11萬3000元。（Van Cleef ＆ Arpels提供）

梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）的經典Alhambra珠寶今年滿50周年，當年一條綴滿四葉幸運草形狀的長項鍊一問市就掀起熱銷，成功席捲時尚圈，成為品牌最受歡迎的經典商品，今年梵克雅寶首度採用藍瑪瑙，並在K金上裝飾璣鏤雕花，重新賦予新風貌。

新款藍瑪瑙Alhambra系列珠寶以浪漫的水藍色藍瑪瑙打造幸運草，十分唯美浪漫，璀璨寶石演繹幸運符碼，更添氣場。另一款以璣鏤雕花（guillochage）工藝的Alhambra珠寶，則在黃K金雕出光芒萬丈的花紋，將傳統工藝融入珠寶設計當中，別具意義。

為迎接Alhambra五十周年，梵克雅寶推出一款珍珠母貝Vintage Alhambra限量鍊墜，是首度選用黃金色珍珠母貝打造幸運草，更能呼應冬日節慶的氣氛。

(中時 )