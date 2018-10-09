Kolas申請法扶引爭議 法扶：建議設資力門檻

2018年10月09日 16:20 中時 王己由

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡），不滿律師陳采邑在臉書批評她「公開為同居人原民會主委背書」，提告刑事不成，怒提民事求償50萬元，竟申請法律扶助，引發外界質疑政府高官濫用資源，事件喧騰多日。「法律扶助基金會」今(9)日正式對外說明，Kolas申請「原民專案」法律扶助，是依據《原住民族委員會法律扶助要點》及行政委託契約的約定，提供專案扶助。該會已向原民會建議未來增設「資力門檻」，排除涉及與傳統習俗、文化及價值觀無關的一般民、刑事案件，原住民申請法扶。

法扶基金會執行長周漢威說，法扶基金會建議的排富資力門檻，是參考台北市單人每月，扣除生活必需相關費用，每月可處分收入2.8萬的1.5倍至2倍，即4.2萬到5.6萬元，作為一般民、刑事案件，原住民申請法扶的門檻標準。但如基於《原住民族基本法》第30條，為了保障原住民族的族語、傳統習俗、文化及價值觀，因此，就原住民涉及與傳統習俗、文化及價值觀有關的一般民、刑事案件，則不設資力門檻。

法扶表示，為保障原住民族的權益，提供必要的法律協助，原住民族委員會自2013年3月21日以行政委託方式委託該會辦理「原住民族法律扶助專案」（簡稱原民專案），同年4月1日起正式啟動。

原民專案開辦後，法扶基金會就發現部分案件申請人，全戶資力已超出本會無資力認定標準甚多，依申請人的經濟狀況，應足以自行聘任律師進行訴訟。在雙方業務聯繫會議上，曾建議就一般民、刑事案件，於專案中是否應增設「資力限制門檻」。

經原民會考量原住民親屬多數居住在同一戶籍，通常家戶人口數較多，申請人欲備齊全戶資力資料，有其困難，又原住民若居於原鄉或偏遠地區，為申請全戶財產所得清單，還要耗費大筆交通成本與時間，進而影響原住民的申請意願，為便利原住民申請法律扶助，降低申請、審查作業之負擔，原民會2013年12月13日發函令修正《原住民族委員會法律扶助要點》，明訂不審查個人及全戶資力狀況。

近日有關行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）申請原民專案法律扶助，該會是依據《原住民族委員會法律扶助要點》及行政委託契約的約定，提供專案扶助。考量原民專案設立目的，是基於原住民族基本法第30條，為了保障原住民族之族語、傳統習俗、文化及價值觀，因此，就原住民涉及非與傳統習俗、文化及價值觀有關的一般民、刑事案件，是否應加設資力門檻，已向原民會提出具體建議，未來將視委託單位原民會政策決定。

(中時 )