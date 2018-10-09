華西街械鬥槍擊主謀陳明傑、謝宗憲深夜落網

2018年10月09日 16:15 中時 謝明俊

警方逮捕東三實業帶頭大哥謝宗憲。〔謝明俊攝〕

警方扣獲刀械等兇器。〔謝明俊攝〕

北市萬華區梧州街中秋節前夕發生槍擊案，警方逮捕槍手施正聲後查出，全案是因華西街幫目前掌權的「東三實業」帶頭大哥謝宗憲及陳明傑，為爭權奪利所引發的紛爭，陳明傑等人除涉嫌持槍挾持毆傷施正聲，還藉口與隔鄰角頭「頭北厝」發生群體械鬥滋事，萬華分局及台北市刑大偵5隊歷經一週追捕，8日深夜逮捕陳、謝兩嫌及3名手下，偵詢後依法送辦。

上個月23日晚間21點多，北市萬華區華西街幫大哥施正聲，單人持雙槍到位在梧州街12巷內的「東三實業」事務所開5槍示威，流彈傷及一名林姓大陸籍員工，萬華分局及台北市刑大幹員次日下午在桂林路逮捕施嫌，起出兩把改造手槍。

警方經深入追查發現事發原因，半年前，目前同屬華西街幫旗下的東三實業帶頭大哥「東三」謝宗憲、「阿祖」陳明傑，因爭奪梧州街阿公店生意，持槍將施正聲押到東三實業事務所內圍毆成重傷，施正聲為了報仇，才持雙槍前往開槍報復。

警方並查出，槍擊案發生後，謝、陳兩人對外放話施正聲前來開槍，是隔鄰「頭北厝」在背後教唆所為，於是糾集2、30名小弟，衝到西園路212巷，與正在烤肉的頭北厝幫眾發生群體械鬥，雙方因而連續3天爆發3波衝突，嚴重影響社會治安。

萬華分局警方得悉後，會同台北市刑偵5隊組成專案小組，對陳明傑、謝宗憲等人展開蒐報，將陳明傑提報為治平對象，陳明傑案發後即四處逃亡，還一度由台中搭機潛往澎湖藏匿，8日晚間，專案人員查知陳明傑潛回新北市新莊手下小弟住處躲藏時，前往攻堅逮獲，另一組人馬則在萬華地區逮捕謝宗憲及3名手下，警方詢後除依法送辦外，並擴大清查其它共犯拘提到案中。

(中時 )