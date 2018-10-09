毒蛋重新包裝流入市面？ 食藥署：九月底稽查義進金沒違規

2018年10月09日 16:20 中時 鄭郁蓁

全台蛋品主要供應廠商之一的義進金食品公司，被員工舉發蛋品抽查驗出不得檢出的動物用藥「乃卡巴精」殘留，而公司高層將「毒蛋」回收後竟然更改包裝重新上架販售，供貨給超市和五星級飯店，對此，食藥署、食安辦、農委會共同舉辦記者會表示，今年九月二十日調查時，都沒有發現異狀，至於蛋商是否涉及重新改標，仍需待檢警調查。

供貨給超市、五星飯店的義進金公司，涉嫌將逾期、變質的黑心蛋改標或以液蛋形式販售。食藥署今天下午和農委會防檢局與食安辦公室共同舉辦記者會對外說明。

食藥署北區管理中心副主任鄭維智表示，今年九月二十日，和新北市、彰化市、高雄市衛生局到該牧場進行環境和檢體調查抽驗，總共抽樣五件液蛋和一件原料蛋，共六件產品，檢驗結果包含用藥以及微生物皆符合相關規定。環境衛生部分稽查結果也都符合結果。

有關用藥違規部分，農委會畜牧處簡任技正李宜謙表示，今年七月時，是透過每年縣市政府抽驗產銷履歷，一年共抽九百多件，七月份由嘉義縣政府抽到一間牧場產銷履歷的蛋含乃卡巴精，「非常微量的0.05ppm」，不過依照規定是不得檢出，因此，已經裁罰三萬元，後續依照通報機制透過防檢局做移動管制再去抽驗，後來抽驗後都符合規定，就解除移動管制。

農委會表示，如果動物用藥不符合規定罰六萬到兩億。若業者知情卻違反不通報就依照食安法罰三到四百萬。

至於將逾期蛋改標狀況，鄭維智表示，九月二十日那次收到爆料前往檢查時，並沒有發現改標狀況，不過現檢警已經蒐集資料，後續由檢警依照調查辦理。

對於可能有問題的蛋品，是否要先下架？食藥署表示，暫時不會有下架的決定。全聯自行下架部分，也沒有通知食藥署。

(中時 )