包租代管房屋地價稅減免6都獨缺新北 內政部籲加快腳步

2018年10月09日 16:17 中時 張理國

為鼓勵房東參加社會住宅包租代管計畫，桃園市、台中市、台南市及高雄市早已完成房屋稅、地價稅優惠稅率自治條例制定，台北市的自治條例，也在今年10月1日三讀通過，且溯及至住宅法修正施行日。內政部表示，5都的自治條例通過，將大幅提高房東參與的意願，有租屋需求的民眾因而受惠，並呼籲新北市儘速跟進辦理。

內政部指出，為鼓勵房東釋出住宅參與社會住宅包租代管，6都已於今年1月完成開辦，除就房東賦稅優惠外、政府也提供每年1萬元的修繕補助，及針對包租方案每年最高3500元的居家安全險補助，以多種優惠措施，鼓勵房東積極參與。此外，針對有居住需求的弱勢民眾也將提供租金補助。並配合今年6月27日施行「租賃住宅市場發展及管理條例」，協助租賃雙方快速處理繁雜事務，有效減少租賃糾紛發生，營造友善、合宜的租賃住宅環境。

內政部提到，去年1月13日修正施行的住宅法，新增以包租代管方式推動社會住宅的規範，並修正房屋稅、地價稅、綜合所得稅相關賦稅優惠規定。例如每屋每月租金收入1萬元以下可免納綜合所得稅，其租金收入超過1萬元部分，房屋必要損耗所支出費用亦可再減除百分之六十；至房屋稅及地價稅因屬地方稅，則由地方政府自行訂定減免規定。

目前已完成開辦社會住宅包租代管的6都中，僅剩新北市尚未完成減免規定，為避免影響已參加的房東可享有房屋稅、地價稅優惠的權益，內政部呼籲新北市政府比照其他直轄市政府作法，其中直接興建社會住宅之地價稅及房屋稅，皆採免徵，另包租代管社會住宅之地價稅及房屋稅亦多參照自用住宅稅率，並溯及自住宅法修正施行之日施行，加快腳步完成制定。

(中時 )