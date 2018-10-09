桃檢反賄選列車 抽200元禮券賺獎金

2018年10月09日 16:21 中時 蔡依珍

永平工商表藝科學生編排反賄選意象舞蹈。(蔡依珍攝)

永平工商表藝科學生編排反賄選意象舞蹈。(蔡依珍攝)

法務部保護司長羅榮乾、高檢署檢察長王添盛、桃園地檢署檢察長彭坤業、桃園地院院長邱瑞祥、桃園市調處長劉復興和桃園市警局長黎文明等人，一同啟動反賄列車。(蔡依珍攝)

法務部保護司長羅榮乾、高檢署檢察長王添盛、桃園地檢署檢察長彭坤業、桃園地院院長邱瑞祥、桃園市調處長劉復興和桃園市警局長黎文明等人，一同啟動反賄列車。(蔡依珍攝)

法務部保護司長羅榮乾、高檢署檢察長王添盛、桃園地檢署檢察長彭坤業、桃園地院院長邱瑞祥、桃園市調處長劉復興和桃園市警局長黎文明等人，一同啟動反賄列車。(蔡依珍攝)

除了地檢署、各車站，桃檢今年還還結合觀光工廠、工業區、農會及大學等交通要處、人潮匯聚地，設置反賄列車站牌。(蔡依珍攝)

即起至11月5日止只要在「反賄列車驛站認同卡」填妥姓名地址，就能參加抽獎，共有100份的超商或賣場200元禮券。(蔡依珍攝)

反賄列車8日開進桃園，桃園地檢署檢察長彭坤業化身「反賄選列車長」，宣布只要在桃園各車站、觀光工廠、大學等地簽署「反賄選認同卡」，就有機會抽中200元禮券，他也鼓勵「反賄選、賺獎金」，強調4年來發放檢舉賄選獎金已超過674萬元、還在持續發放中，且檢舉人身分一律保密、不用擔心要面對面對質，呼籲選民一起成為反賄選尖兵。

高檢署檢察長王添盛說，在地檢署、市調處、警察局和政風處等查賄要角努力30年下，「賄聲賄影」幾乎要從台灣絕跡，但變相買票如送禮、旅遊，甚至比特幣、行動支付等仍然在社會的角落，影響選舉公正性，除要求各單位卯足全力抓賄選，也呼籲桃園市民在邁向國際化城市之時，民主素養也要跟硬體設備並駕齊驅、勇敢拒絕賄選，官民通力合作，將查賄工作做到盡善盡美。

彭坤業說，為了宣示桃檢調反賄的決心，今年反賄列車擴大舉辦，除了地檢署、各車站，還結合觀光工廠如郭元益糕餅博物館、宏亞巧克力共和國、南僑桃園觀光體驗工廠等，以及工業區、農會及大學等交通要處、人潮匯聚地，設置反賄列車站牌，即起至11月5日止只要在「反賄列車驛站認同卡」填妥姓名地址，就能參加抽獎，共有100份的超商或賣場200元禮券，鼓勵民眾一起反賄選。

彭坤業說，桃檢觀護人室也自製專屬桃園的反賄選廣告，找來在地素人勇敢對賄選說「不」，將在桃檢網站等處播放，永平工商表藝科學生也編排反賄選意象舞蹈，他也提醒市民把握「抓賄五部曲」：一接、接近賄選候選人，二保、保存賄選證據，三打、撥打檢舉專線0800-024099轉4，四訴、起訴就領1/4獎金，五搞定、判決有罪確定領取全額獎金，歡迎大家踴躍檢舉，一起成為「賄選終結者」，最後和法務部保護司長羅榮乾、桃園地院院長邱瑞祥和桃園市調處長劉復興等人，一同啟動反賄列車，並和所有主任檢察官高喊：「幸福家園，由我i護！」

(中時 )