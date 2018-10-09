揮別無正規訓練場地窘境 旭光高中空手道館開工

2018年10月09日 19:54 中時 楊樹煌

▲縣立旭光高中空手道館南投縣副縣長陳正昇（左4）等主持開工動土儀式。（楊樹煌攝）

旭光高中空手道隊18來在國內外競賽發光發熱，贏得金牌破百面，成為南投人驕傲，校方期待的訓練場地，獲教育部核定補助興建空手道館，並行動土，預計108年6月完工，未來縣籍空手道選手將可揮別過去無正規訓練場地的窘境。

南投縣副縣長陳正昇表示，旭光高中空手道選手在國內外賽事表現出色，除培育出10位總統教育獎及全國中等學校運動會金牌破百面的紀錄。2014年韓國仁川亞運及2018年印尼雅加達亞運，分由辜翠萍和谷筱霜2位傑出校友勇奪金牌。

只是該校年年培育出優秀選手，卻長年缺乏專業空手道場館，原有地下室訓練場，每逢豪雨就淹水，影響訓練品質，經縣府與縣籍中央民代多年來積極向教育部爭取下，旭光高中空手道館興建工程及體育設備經費終獲教育部核定，工程經費4,800萬元由體育署補助4,000萬元，縣府自籌800萬元；空手道設備980萬元，縣府自籌98萬元，預計108年6月可完工。

校長何光明表示，該校空手道隊一路篳路藍縷，克服萬難，在簡陋條件下進行培訓，因孩子的努力，仍在國內外發光發熱，贏得金牌破百面，金、銀獎牌超過500面，成為南投人驕傲，而今台灣第1個專項體育館「旭光高中空手道館」將實現，期許未來能培育出更多優秀選手，成為孩子找尋希望，開創未來的場域，同時成為培育南投空手道國手的搖籃。

(中時 )