台中》酒駕頻釀憾事 馬英九：民進黨不重視酒駕問題

馬英九前總統（中）9日為台中市議員黃馨慧拉票時表示，最近發生很多酒駕造成家庭破碎，「民進黨非常不重視酒駕的問題」，要求嚴查重罰才效。（盧金足攝）

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前總統馬英九9日為推動反酒駕的台中市議員黃馨慧站台時表示，陳水扁前總統執政時，全台酒駕事故從300增加到550件，尤其蘇貞昌當行政院長、蔡英文當副院長時，酒駕事故高達727件，「民進黨非常不重視酒駕的問題」，要求嚴查重罰才效。

近來又傳出數起酒駕致死案件，引發各界再度關注酒駕議題，黃馨慧表示，因為有家人遭酒駕者撞及失去寶貴生命，她力推反酒駕，希望不要再有下個悲劇發生。

馬英九說，黃馨慧非常關心酒駕，他當台北市長時，酒駕取締全台灣最嚴格，當時台中、高雄每年酒駕造成40到60人死亡，他執行嚴查重罰。

有一年過耶誕節到朋友家吃飯，回家時由他太太開車，結果被警方攔檢，員警過來問他太太，「小姐妳有沒有喝酒！」他特別把頭別過去，免得員警執法不方便。

馬英九表示，他當台北市長時，自己每月都會去抽查臨檢勤務，他自己也被臨檢好幾次，從臨檢點到回家，有時被檢查三次以上，「嚴到這個地步，你說有沒有效？當然有效！」

「除非與馬祖等地比較，不然我當台北市長時酒駕都是最低的！」馬英九說，民進黨非常不重視酒駕的問題，當陳水扁前總統執政時，全台酒駕致死的從來的300增加到550件，但到他2016年卸任前，2015年酒駕是142件，全台酒駕事故降低85％。

馬英九強調，去年全台酒駕事故降到69件，對酒駕累犯需加重罰則，台灣酒駕問題雖然還是很麻煩，至少比以前有很大進展，但酒駕還是有很多改進的空間。

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(中時 )

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