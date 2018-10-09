監院提年改釋憲 籲大法官發揮專業良心

友善列印
中時

監察院會上午經表決通過年改釋憲案，針對公教年金改革相關法案違反法律不溯既往原則、信賴保護原則及比例原則等，並架空憲法對公務員制度性保障聲請釋憲。提案監委仉桂美強調，監察院通過這個案子的立場很清楚，就是監察權不容被恣意限縮，希望大法官發揮專業良心，回到憲法位階解釋。

仉桂美表示，本案陳情件數高達96件，且目前公教人員年金權益受損提出的救濟案，在保訓會已經9萬多件，加上教職人員就超過15萬件，影響人數可能將近20萬。為了減少龐大社會成本，監委在受理陳情後依法調查審理，在爭議這麼久後，今天終於以14比11票通過。

仉桂美說，有反方意見認為，為何不窮盡所有救濟而不可得時再談釋憲？她批「不知道這個觀點是從哪來的？人民的權利可以這樣踐踏嗎？」仉說，在比例原則中一再強調，要採損害最小方式，如果窮盡一切訴訟而不可得再釋憲，為時已晚，損害已經嚴重造成。

調查監委劉德勳指出，聲請釋憲並不是反對年金改革，而是部分法律條文涉有違憲疑慮，希望大法官會議能做出明確說明。劉德勳說，公務員從擔任公職起，就跟政府產生法律關係，而公務員在退休前必須決定自己退撫給與的種類、方式，一旦經審定就不得變更。今天政府在相關法律關係確定後，以自己法律修正再做變更調整，就違反不溯既往原則。

另名調查監委包宗和也說，公教人員退休金有一次領或月退等方式，月退就是把一次領的退休金分年分月支付。而一次領的退休金不能溯及既往要求繳回，大家都有認知，但如果把分年分月領的月退俸刪減，等同就是一次領經費要求繳回，違反法律不溯及既往精神。

不過，由於上週大法官宣布不受理仉桂美及劉德勳提出的黨產條例釋憲案，是否擔憂年改釋憲也會遭駁回？仉桂美表示，監察院聲請釋憲是根據《司法院大法官審理案件法》第五條第一項第一款，行使職權適用法令產生疑義，監委行使職權是根據憲法95、96條賦予的調查權，監委受理無窮的陳情案，進行調查，送請大法官會議解釋，是很清楚的於法有據。

仉桂美說，但大法官上週五卻指出，行使職權應限於主管機關的主管條文，她說，現在七百多號的大法官解釋，都限於主管機關的主管條文才能提釋憲嗎？且監察院目前提出55件釋憲，也幾乎都是其他機關主管條文，仍成功釋憲。仉桂美強調，如果只限縮在監察院主管法令，形同廢掉監院釋憲權，萬萬不可接受，呼籲大法官回歸憲法，逐案審查。

(中時 )

台中》酒駕頻釀憾事 馬英九：民… 行政院：10月11日「台灣女孩日」…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。