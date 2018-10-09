監院提年改釋憲 籲大法官發揮專業良心

2018年10月09日 16:24 中時 鄭舲

監察院會上午經表決通過年改釋憲案，針對公教年金改革相關法案違反法律不溯既往原則、信賴保護原則及比例原則等，並架空憲法對公務員制度性保障聲請釋憲。提案監委仉桂美強調，監察院通過這個案子的立場很清楚，就是監察權不容被恣意限縮，希望大法官發揮專業良心，回到憲法位階解釋。

仉桂美表示，本案陳情件數高達96件，且目前公教人員年金權益受損提出的救濟案，在保訓會已經9萬多件，加上教職人員就超過15萬件，影響人數可能將近20萬。為了減少龐大社會成本，監委在受理陳情後依法調查審理，在爭議這麼久後，今天終於以14比11票通過。

仉桂美說，有反方意見認為，為何不窮盡所有救濟而不可得時再談釋憲？她批「不知道這個觀點是從哪來的？人民的權利可以這樣踐踏嗎？」仉說，在比例原則中一再強調，要採損害最小方式，如果窮盡一切訴訟而不可得再釋憲，為時已晚，損害已經嚴重造成。

調查監委劉德勳指出，聲請釋憲並不是反對年金改革，而是部分法律條文涉有違憲疑慮，希望大法官會議能做出明確說明。劉德勳說，公務員從擔任公職起，就跟政府產生法律關係，而公務員在退休前必須決定自己退撫給與的種類、方式，一旦經審定就不得變更。今天政府在相關法律關係確定後，以自己法律修正再做變更調整，就違反不溯既往原則。

另名調查監委包宗和也說，公教人員退休金有一次領或月退等方式，月退就是把一次領的退休金分年分月支付。而一次領的退休金不能溯及既往要求繳回，大家都有認知，但如果把分年分月領的月退俸刪減，等同就是一次領經費要求繳回，違反法律不溯及既往精神。

不過，由於上週大法官宣布不受理仉桂美及劉德勳提出的黨產條例釋憲案，是否擔憂年改釋憲也會遭駁回？仉桂美表示，監察院聲請釋憲是根據《司法院大法官審理案件法》第五條第一項第一款，行使職權適用法令產生疑義，監委行使職權是根據憲法95、96條賦予的調查權，監委受理無窮的陳情案，進行調查，送請大法官會議解釋，是很清楚的於法有據。

仉桂美說，但大法官上週五卻指出，行使職權應限於主管機關的主管條文，她說，現在七百多號的大法官解釋，都限於主管機關的主管條文才能提釋憲嗎？且監察院目前提出55件釋憲，也幾乎都是其他機關主管條文，仍成功釋憲。仉桂美強調，如果只限縮在監察院主管法令，形同廢掉監院釋憲權，萬萬不可接受，呼籲大法官回歸憲法，逐案審查。

(中時 )