行政院：10月11日「台灣女孩日」舉辦多項活動

2018年10月09日 16:27 中時 張理國

為響應聯合國指定10月11日為「國際女孩日」，呼籲各國重視女孩，行政院於2013年3月函頒「提升女孩權益行動方案」，持續督促各機關積極落實各項促進女孩權益工作。今年「台灣女孩日」已邁入第6年，行政院性別平等處今天表示，為促進各界瞭解「台灣女孩日」成立的意義與精神，中央及地方政府辦理多項創意活動，邀請民眾共同參與響應，一起關心台灣女孩權益。

性平處指出，相關部會積極辦理各項宣導活動，包括教育部辦理海報暨主題標語比賽，鼓勵學生透過創作表現國際女孩日的核心觀念；文化部所屬國立台灣歷史博物館舉辦主題特展，國立中正紀念堂舉辦影片欣賞活動，並於台灣女孩日當天提供民眾購物優惠，國立台南生活美學館辦理主題書展，展出有關女性文學家、女性藝術家等書籍，邀請民眾一同欣賞女性人文創作；農委會林務局則與女人迷合辦交流座談活動，鼓勵女孩撕下標籤，認識不同職業的多元價值。

性平處表示，各地方政府也熱烈響應「台灣女孩日」，規劃辦理各項創意宣導活動，如新北市舉辦「第六屆 Formosa新北女孩培力計畫『亞洲女孩人權大使國際交流會』」；桃園市辦理女孩桌遊成長團體、校園巡迴講座及校園電影院；苗栗縣舉辦女孩月影展，並結合觀光商店推出優惠方案；宜蘭縣舉辦影像展，邀請民眾拍攝自己眼中的宜蘭女孩；花蓮縣辦理職場體驗活動，及彰化縣、雲林縣、台南市及屏東縣辦理座談講座；

金門縣舉辦「少女的奇幻漂流」培力體驗營等，皆鼓勵女孩跳脫傳統性別框架，發展不設限。全國計有10餘個直轄市及縣市政府辦理創意活動，內容豐富多樣，邀請全國民眾共同參與倡議與同樂，一同關心台灣女孩的身心發展與權益，讓台灣女孩皆能發揮潛能。

性平處指出，今年度各部會辦理各項促進女孩權益工作的重要成果包括：衛生福利部持續結合地方政府查察性別篩選的醫療行為或違規廣告，加強改善出生性別比失衡現象；教育部積極推動在職教師的性別平等教育，強化學校中高階行政人員的性別平等意識，並推動情感教育課程及編製相關教材，積極建立性別平等及友善的教育環境。

內政部與宗教團體就宗教內部性別平等議題，進行跨界溝通及對話，共同推廣性別平等觀念；文化部委託民間團體辦理「兒少新聞媒體識讀推廣」，期透過民間他律團體推廣性別平等的媒體識讀觀念。

(中時 )