職災保險草案最快年底出爐 勞動部盼納入9成勞工

2018年10月09日 16:32 中時 李宜秦

勞動部表示，《職業災害保險法》初步草案預計在年底前完成，期望納入9成勞工。為擴大保障範圍，一般勞工職災投保薪資上限可能提高至15萬。有資方團體擔憂每月保費要因此增加，但勞動部表示每月僅需增加一點保費，職災發生時雇主須負擔的費用就能大幅降低。

現行法律規定職災保險與勞保普通事故保險合併收費，保費由雇主負擔，全體行業平均費率0.21％，皆僅強制5人以上企業納保。當勞工發生職災時可申請給付，雇主須負擔的職災補償也可從職災給付內抵消。

勞動部勞動保險司司長鄧明斌表示，目前正在處理外界對《職業災害保險法》的相關意見，待學者專家研議完成後，即開始法制作業，預計年底完成該法初步草案。之後便會召開公聽會，討論草案具體條文內容，例如如何加保、繳費、標準、預防重建措施等。立專法後未來4人以下小型企業也須強制參加職災保險。

鄧明斌表示，職災保險投保薪資上限將與勞保普通事故脫鉤，預計由現行的4萬5800元往上調高。調高多少仍未定，鄧明斌說有學者建議比照新制勞退提繳分級表，提高至15萬，也有學者認為應涵蓋9成勞工，依新制勞退估上限約7萬2800元。

鄧明斌說，未來任何公司行號、機構、商號等事業單位，都是強制加保對象，僅排除在職業工會加保者。而承攬制如製造業的勞工，雖不在強制加保範圍內，但會設計簡易加保機制，讓製造業工人可透過便利商店繳費，享有職災保險保障。

關於罰則部分，鄧明斌則表示目前還未討論，預計會處罰雇主未繳保費的數倍與雇主應付的職災給付，避免雇主惡意逃避加保。另外有資方團體擔憂該法會導致勞工每月保費增加、成本也上升，但鄧明斌表示，即使調高金額也不大，在發生職災的時候還能大幅降低雇主補償風險。

(中時 )