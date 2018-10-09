讓環評回歸政治 方儉：1124用選票教訓傲慢的民進黨

2018年10月09日 16:24 中時電子報 張達智

桃園觀塘工業區的大潭藻礁。（中興大學生命科學系教授林幸助提供）

「中油觀塘第三天然氣接收站環境影響差異分析案」昨（8日）舉行環評大會，並在7位官派環評委員全數投下同意票的情況下，強勢翻盤過關，被環保團體批是「環評史上最黑暗的一天」。綠色消費者基金會祕書長方儉表示，環評24年來就是打假球，就讓環評回歸政治，11月24日用選票來教訓這個傲慢的民進黨。

方儉在臉書貼文指出，「台灣可能是全世界把環評看得最重的地方，把所有社會資源都押在環評上，實在是很可笑、愚昧、自作多情」。

方儉說，任何一個執政者，怎麼會把開發案交給一群「貌似忠良」的環評委來決定？環評委誰選的？還不是署長。署長誰派的？還不是總統、行政院長喬出來的，在現在的環評制度下，署長就是夜壺的「執壺者」。

環評法第20條，「環評書中的不實記載、偽造文書罪」，但至今還看不到一份有不粉飾造假的環評書，可是這麼多年來，有哪個案子被用第20條處分過的？方儉認為，光憑這一點就可以說：「環評24年來就是打假球」。

方儉更直接點明，大潭藻礁不保，觀塘天然氣非蓋不可，其實和480公頃的桃園煉油總廠有非常大的地緣、產業關係。政客算計480公頃土地開發的兆元利益，煉油廠的土地污染嚴重，百年之內只能清除污染，而不能開發，「但這群短視卻利慾薰心的政客絕不會考慮4年以上的事」。

身為外省第二代，方儉說，看到所謂「本土政權」對國土的陌生，冷酷，讓他百思不解，為什麼有人對自己生長的土地那麼怨恨，恨不得榨光土地任何一絲私利？毫不考慮到未來。

他更說，「環保，絕對是眾人之事，也就是政治，就讓環評回歸政治吧，11月24日的選票來教訓這個傲慢的民進黨吧」。

(中時電子報)