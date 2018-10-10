台中》純手工熬煮 黑糖珍奶天然無負擔

2018年10月10日 07:26 中時 林欣儀

來一杯香甜濃醇的珍珠奶茶，也可以健康無負擔！有感於市售飲料添加許多化學原料，高雄餐旅大學畢業的高禕璘5年前創業，在台中中區百年媽祖廟旁開了「搖滾炫飲」，標榜以手工蔗糖、黑糖製作，香甜的珍珠更是每天清晨熬煮，天然又無負擔。

位於百年媽祖廟萬春宮旁的「搖滾炫飲」外觀看來不起眼，人氣卻很旺，店內裝潢融入音樂元素、符合其店名，特別的是，吧檯以黑色鏡面設計、遠觀宛如一座大鋼琴，而對冷飲研發情有獨鍾的老闆高禕璘正在店內忙碌著。

喝一口店長推薦的「大胃王黑糖鮮奶」，富含黑糖香味的珍珠與咖啡凍、鮮奶茶融合出香濃口感，讓人一口接一口。高禕璘說，自己大學4年都在冷飲店打工，有感於市面上許多飲料店使用化學原料製作，對身體負擔大，決定站出來做些好喝、又健康的飲品，盼創造屬於台灣的飲料特色。

為堅持天然，高禕璘選用高品質台灣蔗糖與黑糖，每天手工翻炒、慢火熬煮，至於珍珠更是標榜不添加塑化劑、起雲劑等化學原料，每天清晨熬煮後再加上頂級手工黑糖蜜入味、口感Q彈。

不只對原料的挑選特別堅持己見，高禕璘更喜愛研發新產品，店內除了連鎖茶飲店可見的珍珠奶茶、綠茶等產品，「惡作劇系列」中諸如大老婆的反擊、狂暴紫蘇梅青等產品全都是她精心研發，別具特色。

(中時 )