致理科大輔導學生創業 獲教育部U-Start補助創業

2018年10月09日 16:35 中時 王揚傑

致理科技大學積極輔導有潛力的學生創業圓夢，除成立創業種子教師社群、推動全校性的創業教育課程、並連續舉辦C-Star創業競賽及兩岸的創業競賽，讓許多師生紛紛投入創業活動中。行銷與流通管理系應屆畢業生陳郁柔、曾舒榆在畢業前即積極參與各項創業相關競賽，並曾至新加坡、南京等地參加相關競賽，獲得不少佳績。

陳郁柔、曾舒榆同學以「果汁派對」為品牌名稱，訴求客製化果汁，透過互動系統的設計，讓消費者可根據自身需求打造專屬的果汁。指導老師李銘尉老師與王瓊芬老師也分別在創業營運與品牌設計上給予許多建議，為進一步實踐創業之夢想，團隊成員申請「107學年度大專畢業生創業服務計畫(U-Start)」，獲教育部青年發展署補助50萬元創業基金。

果汁派對執行長陳郁柔表示，學校在推動學生創業輔導方面給相當多幫助，從競賽輔導、計畫撰寫諮詢、創業諮詢都給予實質的協助，同時也提供場地資源，讓同學有機會在校園內試營運。教育部U-Start計畫的肯定，更讓果汁派對可以無後顧之憂，專心研發好產品。

致理科大校長尚世昌強調，學校一向很重視學生就業力，根據1111人力銀行調查，致理科大於2016至2018年連續三年榮獲企業最愛用私立科大第一名。但致理不止培養學生就業競爭力，也很重視學生們的創新創意能力。在創業教育的推動上一直鼓勵學生必須有創業家精神，包含不怕失敗、勇於挑戰與創新精神。學生如果願意投入創業領域，學校也會秉持著「致理人，自己人」的精神，把這些敢夢的孩子們當成自己人，在他們畢業創業時，繼續給予栽培與支援，讓他們在致理的創新育成機制下逐漸茁壯。

目前果汁派對已登記成立公司，並進駐致理科大創新育成中心。創業團隊代表陳郁柔同學表示，創業的路非常漫長，更需要決心與勇氣，每一天要處理與學習的事情非常多，就像我們研發一杯果汁就要投入許多的心思與成本。親身經歷才能體會到所有創業成功背後的故事，一定都有數不盡的付出。我們會繼續努力，希望未來大家都能認識我們的品牌，並受到廣大喜愛。

(中時 )