LINE Pay 一卡通上線滿月 用戶破56萬

一卡通票證公司宣布，9月上線的「LINE Pay 一卡通帳戶」1個月內註冊用戶數突破56萬。 （一卡通提供）

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9月上線的「LINE Pay 一卡通帳戶」1個月內註冊用戶數突破56萬！一卡通票證公司表示，9月20至30日舉辦的「LINE Pay轉帳拿紅包」活動，期間轉帳數超過783萬筆，轉帳金額高達新台幣5億3522萬元；另一卡通電子票證的發行量也超過1800萬張，聯名信用卡上周突破500萬張。

一卡通票證公司指出，一卡通與LINE合推「LINE Pay一卡通帳戶」在9月3日上線，成為全國唯一同時經營電子票證及電子支付的電子票證公司；上線提供50萬名註冊禮88元，在9月底全數兌換完畢，後加碼延長至10月3日，加上開戶送限量透明版LINE Pay聯名一卡通、中秋節「LINE Pay轉帳拿紅包」，及與合作銀行開啟自動儲值送儲值金的活動，短短1個月內即突破56萬名用戶。

其中，9月20至30日舉辦的「LINE Pay轉帳拿紅包」活動，期間轉帳數超過783萬筆，轉帳金額高達新台幣5億3522萬元，其中紅包累計金額達900元以上用戶超過2萬多名，單筆平均轉帳金額約68元。

「LINE Pay」帶動了一卡通的發卡量，一卡通公司說，在電子票證業務方面，本月發行量也超過了1800萬張，聯名信用卡突破500萬張，目前一卡通除可用於全國交通運輸外，可使用的消費通路也達到18000多點。

(中時 )

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