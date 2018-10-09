台中飯店業者10月爭相以秋蟹季 週年慶等名義大打促銷戰

2018年10月09日 16:50 工商 曾麗芳

10月向是飯店業的傳統淡季，為了提高與刺激消費意願，台中飯店業者10月份爭相以秋蟹季、週年慶等名義大打促銷戰，紛紛祭出「2人同行、1人免費」、桌宴打8折滿額再折抵、「4人同行、1人免費」等促銷案吸客。

其中，金典酒店15樓金園中餐廳即日起推出每人1,680+10％元的「秋季蟹宴」套餐，精選台南處女蟳做為套餐的主角，凡於10月底前、週一至週五的午晚餐時段，享用「秋季蟹宴」套餐，可享「2人同行、1人免費」優惠。

此外，台中長榮桂冠酒店歡慶集團50週年及台中店25週年慶，館內餐廳推出一系列優惠活動。其中，冠品鐵板燒至10月底前，只要提前3日來電預訂，並使用指定銀行信用卡，可享雙響套餐「2人成行、1人免費」優惠。雙響套餐1,280元+10％起、平日商業午間套餐980元+10％。

台中長榮桂冠不只釋出餐飲優惠，即日起至12/28推出「食在享受平日住房專案」，雙人入住3,999元，可享自助百匯早餐2客，再加贈餐飲抵用券2,000元，當日入住即可使用。

另外，台中林酒店最受歡迎的「森林百匯」餐廳，10/31前凡於用餐日出示森林百匯「4人同行、1人免費」優惠券，或於林酒店官方粉絲頁下載優惠圖樣，並於前1週事先訂位，可享平日午、晚餐（週五晚餐除外）「4人同行、1人免費」優惠，但須外加1成服務費。

永豐棧酒店旗下阿利海鮮餐廳，即日起至11/30推「艷蟳秋蟹季」饗宴，全系列均一價699元+10％。活動期間，永豐棧房客可享內用免1成服務費；旗下的穎火鍋餐廳推「Wagyu頂級和牛吃到飽」活動，每人1,199元+10％，週一到週四晚餐時段，可享免1成服務費。

此外，台中亞緻大飯店即日起至11/30，推出「國民旅遊卡專案」，憑國民旅遊卡至28樓異料理及46樓頂餐廳用餐，不分平假日及午晚餐，可享整桌8折優惠，折扣後滿3,000元再折抵500元、滿6,000元再折抵1,000元！

(工商 )