大城偏鄉美豐國小陶藝傳愛

2018年10月09日 16:54 中時 鐘武達

美豐國小小朋友為喜樂保育院的院民演奏小提琴。（鐘武達攝）

大城鄉美豐國小的小朋友超有愛，為協助喜樂保育院籌建庇護工場，特別跟著陶藝大師許宗煥一起製作陶藝並透過網路直播義賣募款，孩子們9日由校長陳靜德陪同將義賣所得1萬1440元捐贈給保育院，並與心智障礙院民們開心互動，順便上了1堂難得的生命教育課。

陳靜德說，美豐國小是1所只有67名學生的偏鄉迷你小校，儘管如此，校方還是致力為孩子規畫了多元社團與課程，讓學童都能免費學習小提琴、陶 藝、繪畫與太鼓。

喜樂保育院創辦人瑪喜樂夫人雖然已經辭世 ，但她對身心障礙者的無私大愛讓人緬懷，美豐國小師生得知喜樂保育院最近正積極為身心障礙朋友籌建庇護工場，為此特別規畫這堂公益愛心的「生命教育」課。

美豐國小的陶藝老師是聞名全國的工藝之家大師許宗煥，在美豐國小傳授陶藝長達14年，平時熱心公益的他也是身障者，且長年回饋喜樂，這次也跟著學生一起響應「喜樂建廠募款」，師生聯手創作陶藝義賣。

陳靜德表示，希望這次的公益活動可以培養孩子們將藝術昇華為大愛精神。美豐國小的孩子多數也是弱勢生，經常接受外界協助，期待從活動中讓孩子們肯定自己、回饋社會，體認自己也可以有能力去幫助別人。

(中時 )