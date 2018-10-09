2入圍槓龜成金鐘遺珠 《爆炸2》胡廣雯這樣說

2018年10月09日 16:44 中時電子報 綜合報導

胡廣雯性感亮相金鐘紅毯。(本報系資料照)

近期備受關注的新生代女演員胡廣雯以電視劇《他們在畢業的前一天爆炸2》雙料入圍第53屆金鐘獎迷你劇集（電視電影）女配角獎與新進演員獎，最後雖然未能抱回獎座，但第一次主演電視劇就一舉入圍兩個獎項，已是對她在劇中表現很重要的肯定。而本來就熱愛表演的胡廣雯也笑說，越接觸表演就對演戲越上癮，期盼未來能帶給觀眾更多更好的作品，讓大家認識不同面向的她；而她也認為自己能接受各種不同角色的挑戰，對台灣的影像創作者喊話「快來找我拍戲」。

胡廣雯在《爆炸2》中飾演來自中國安徽的新聞研究所交換生黃茜，而實際上她就是中國安徽人，且在就讀大學期間就曾經以交換生的身份來到台灣讀書，所以很能體會黃茜隻身離鄉到台灣就學的心境。不同的是，因為黃茜身為記者的角色設定，讓對於這個行業較為陌生的她在開拍前下足了功夫。劇集播出後她的表現受到觀眾喜愛，也讓她知名度大開。胡廣雯表示：「當時得知雙料入圍金鐘獎時心情很激動，雖然很遺憾沒能順利拿下獎座，但入圍就表示我的表現被大家看見了，這樣就很開心了，也很感謝評審的青睞。」

外型亮眼的胡廣雯大學時主修音樂、副修聲樂，二胡演奏功力也相當精湛，渾身散發出一股知性的氣息，但個性直率又獨立的她對於挑戰可是從來沒在怕。當時《爆炸2》的導演鄭有傑因為劇中涉及台灣社會議題，多次詢問她是否確定要接演，但她仍無畏地接下這個角色，也展現了她對於表演的執著與尊重。胡廣雯說：「我非常熱愛表演也樂於接受不同角色的挑戰，希望未來有機會能接到更多不同的角色，讓大家看到我更多的可能性。」

(中時電子報)