台南》民進黨台南市黨部印發文宣攻擊 莊玉珠提告違反選罷法

2018年10月09日 16:42 中時 洪榮志

1張民進黨台南市黨部署名主打市議員莊玉珠、蔡秋蘭及陳朝來跑票的攻擊文宣，連日來在南區及安平區大量散發。莊玉珠認為被遭到抹黑，9日除舉行記者會痛批民進黨帶頭以不實文宣混淆視聽，企圖影響選情外，也前往派出所控告市黨部違反選罷法。

民進黨市黨部執行長蔡麗青則回應，指台南議長跑票事件是台南民主最黑暗的一天，該黨部也深切反省，為什麼會有少數不肖的黨提名候選人，在當選之後即背棄民意、背判人民，進而在議長投票時跑票？為此，黨部痛定思痛，決定發送文宣向支持者們說明，再次強調捍衛民主的價值。

莊玉珠表示，民進黨新潮流的殺「珠」三部曲，首部曲是上星期由民進黨林姓立委工作人員曾俊仁發動網路文宣攻擊，7日晚間則是這份選舉攻擊文宣，在她的選區南區及安平區大量散發，內容還是以4年前的議長選舉，以不實的內容抹黑她跑票，8日再以夾報方式散發這份造謠文宣，尤其文宣還署名民進黨台南市黨部，她質疑民進黨中央最近不是指控在野黨用假訊息及假新聞汙衊執政黨嗎？怎麼如今民進黨市黨部卻帶頭違反選罷法呢？

莊玉珠還強調，她的公公蔡介雄是民進黨創黨黨員之一，當年為民進黨拋頭顱灑熱血，沒想到歷經半個世紀之後，她與民進黨僅有革命情感，沒有仇恨糾結，現在卻遭民進黨新潮流追殺，要將蔡家的政治命脈連根拔起，並趕盡殺絕，也不禁讓人懷疑新潮流是為誰而戰？或者是在保護哪一位民進黨市議員參選人呢？

莊玉珠還強調，議長賄選案後，她主動前往地檢署按鈴配合調查，更在2015年1月中配合民進黨市黨部要求前往南檢按壓指紋，以及配合後續的調查。另外，針對賣票一事，司法也已不起訴還她清白；蔡啟新也被台南地院、台南高分院判決無罪，並於2017年將冤獄賠償15萬6000元全數捐作公益，但民進黨台南市黨部卻只憑個人主觀看法，任意冠上罪名抹黑她的清白，她相信民眾的眼睛是雪亮的，絕對會還她公道。

(中時 )