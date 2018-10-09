氣候異常恐成常態！智慧水管理 農田灌溉有新招

2018年10月09日 16:42 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

台灣真有「開心農場」？用手機、平版監控稻田灌溉！暖化日益嚴重，今年全球氣候異常現象層出不窮！截至目前為止，今年共有25個颱風形成，今年823的熱低壓，也造成台灣中南部嚴重水災！面對氣候變遷，需要水利灌溉的農田要如何節水、有效利用？

隨著科技發達，水利署、台積電及嘉南農田水利會今(9)日下午共同簽訂「智慧水管理-精進灌溉計畫」合作意向書，未來透過建置自動田間水文觀測及灌溉系統，農民只要透過手機或平板，就可以一手掌握農田狀況。實現智慧灌溉節水的目標。首批試做的嘉南灌區一期作試驗田，自今年1月供灌至今，每公頃用水量已從13,000噸減少至8,300噸，節水率達36%，創史上用水量新低紀錄。未來若全面推廣，一期稻作更能節水多達9,500萬噸，相當於台南市三個月的用水量。

為達成農業精進灌溉智慧節水目標，水利署結合物聯網科技運用於灌溉及農法，並於今日下午在經濟部次長曾文生及農委會農田水利處副長陳衍源的見證下，由水利署長賴建信、台積電副總經理林錦坤與嘉南農田水利會長楊明風，三方代表共同簽訂「智慧水管理-精進灌溉計畫」合作意向書（MOU），為農業智慧節水邁出第一步。

透過今日簽訂MOU，台積電與水利署將透過已研發的自動閘門專利與精進灌溉結合，展開農業節水面向的緊密合作。而嘉南水利會更是水利署長久以來的抗旱伙伴，每逢南部水情不佳時，水利署與嘉南水利會密切合作，透過1,300位掌水工調配水門(約7000座)、巡查水路以及維修責任區之給水路，進行用水調控並節省農業用水。

水利署指出，精進灌溉計畫就是為農業灌溉找出精密配水的方式，運用科技協助節水，可遙控開啟水門引水，還有感知器監控田間水位、土壤含水量、即時雨量等，未來掌水工只要帶智慧型手機就能巡視給水路，減輕負擔，用最少的水量達到最大的灌溉效能，配合節水農法，預估節水量可再提升約10%~20%。

這場結合政府部門、農業及科技業的三方合作，未來將由水利署媒合設計節水農法及規劃田間配水測試策略，嘉南水利會配合控制試驗水量及農民溝通協調，台積公司則協助研發物聯網智慧水閘門之設計及後續技術精進，以跨界合作方式結合科技、灌溉技術與節水農法，達到農業精進灌溉及智慧節水之具體目標。

目前已在烏山頭大壩西方官田區八田路區域推行試驗田，106年度第一期試驗田面積56公頃，首批試做的一期作自今年1月供灌至今，試驗田每公頃用水量已從13,000噸減少至8,300噸，節水率達36%，透過加強灌溉管理搭配精進灌溉技術，創下史上用水量新低紀錄。107、108年度第二期試驗田面積更擴大至88公頃，未來若全面推廣，預計烏山頭灌區一期稻作節水量可達9,500萬噸，相當於台南市三個月的用水量。

(中時電子報)