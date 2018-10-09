「千人千面，創意無限」Google 數據驅動創意廣告座談會 用品牌成功案例帶您掌握數位廣告趨勢

2018年10月09日 16:46 中時電子報 綜合報導

數據驅動創意時代來臨

近年廣告市場吹起一股數據風潮，如何跨媒體整合、優化廣告成效，並精準描繪受眾的樣貌，是全球廣告主最重視的課題。透過數據輔助，不僅能找到真正的消費者並與他們互動，更重要的是在精準數據洞察中，驅動創意廣告策略，進而有效達到全方位的品牌廣告策略。

SalesFrontier 成果行銷認為數據不僅可提供精準的媒體建議作為決策輔助，還能以數據驅動創意點子的執行，精準優化廣告整體效益。透過網站數位足跡資料蒐集，或是第三方資料庫，對消費者數據進行興趣分類、分析消費者輪廓等，從海量的數據資訊中，解密消費者的喜好，提供品牌主重要洞察資訊作為廣告策略的基礎。除此之外，在廣告投遞的過程中，以數據資料的條件，去動態地產生創意素材，以達到數據驅動創意 (Data Driven Creative) 的廣告投放策略，針對不同的消費者喜好以及當下的情境因素，如：地理、氣溫等等，系統自動遞送不同的創意素材，讓不同的受眾看到不一樣的廣告，達到千人千面的廣告效果，讓創意更能夠打動人心，精準提升品牌廣告效益。

「千人千面，創意無限」Google 數據驅動創意廣告座談會

為了讓廣告主更實際了解數位廣告的數據即戰力，並讓品牌脫穎而出，搶佔消費者心中一席之地，SalesFrontier 成果行銷將在 10/17(三)、10/23(二) 於台北 Google 舉辦兩場「 Google 數據驅動創意廣告座談會」，透過實際成功案例，讓廣告主們了解如何運用數據驅動創意 (Data Driven Creative)，並透過精準投放達到即時提供最適合目標受眾的創意內容，創造消費者絕佳的廣告體驗。

在眾多的成功案例中，將會跟大家分享全球家居品牌及全球速食龍頭，如何運用台灣在地天氣、地理資料與 Google 精準分眾資料，掌握受眾興趣偏好，結合數據完成創意素材自動生成，達到千人千面溝通效果，落實數據驅動創意之展現。除此之外，本次活動將特別分享兩個今年最新成功案例，「台灣金融業龍頭國泰世華銀行」以及「日本知名眼鏡品牌 JINS 」，國泰世華銀行以客戶為中心，結合大數據與數位化行銷，透過 Data Driven Creative 模式並與Google合作，提供客製化、無微不至的數位客戶行銷體驗，真正有感、有效地提升客戶滿意度與黏著度。此外．也與 Google 合作進行 Vogon 客製化影音廣告的投遞、活動網站與數據追蹤再行銷等，透過整體行銷策略規劃與執行，針對不同的客戶/客群，進行最有效的品牌溝通以達成目標 KPI。而在 JINS 的廣告策略中，以 Data Driven Creative 的投遞創意為主，針對不同的受眾分類推薦最合適的商品。另外，在兩場活動現場也特別邀請到國泰世華銀行與 JINS 眼鏡的代表來和現場與會者一同分享合作案例。

亞太區Google 官方唯一雙認證廣告技術經銷商

SalesFrontier 成果行銷成立於 2009 年，為 Google Certified Publishing Partner 全台第一間認證經銷商，2017 年榮獲 Google DoubleClick Marketing Partner 亞太區合作夥伴殊榮，並於 2018 年成為 Google Marketing Platform Partner 亞太區合作夥伴。公司總部設立於台北，並於上海、香港地區設有分公司，「D.Ａ.R.T.」（Data / Ad Network / Rich Media Format / Technology） 為公司服務核心價值，提供客戶數位廣告全面性的技術、產品與服務。不僅是Google長期的策略合作夥伴，更於兩岸三地提供廣告主數位創意策略、素材製作投放及數據分析服務，相信廣告不只追求成效數據，發揮創意才能觸動人心，而絕妙創意始於精準數據洞察。

(中時電子報)