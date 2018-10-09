台北兒童樂園遮棚破 廠商被控圖利不起訴

台北兒童新樂園。（本報系資料照）

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中時

斥資9.5億元新建的台北兒童新樂園，2015年8月因蘇迪勒颱風來襲吹破3樓大帳篷，不但在台北市議員引發議員砲轟，調查局台北市調處更依詐欺、違反政府採購法等罪嫌移送設計監造的陳信樟建築師事務所以施工廠商，台北地檢署偵查後，認定工程並未偷工減料，將建築師及廠商不起訴處分。

2015年蘇迪勒颱風來襲，台北兒童新樂園的遮棚被吹破，台北市議員砲火猛烈抨擊「舉頭都可以賞月」，同時質疑施工廠商使用便宜的PVC取代設計規範的PTFE材料，有偷工減料之嫌。

台北市調處進而偵辦，認為負責設計監造的陳信樟建築師綁定規格，並在監造時「放水」，承包東山工程公司、薄膜施工商紅林建設，則以低價PVC薄膜材料充數，涉嫌違反政府採購法及刑法的詐欺取財罪。

不過，北檢進行調查發現，施做薄膜工程的紅林建設依工程規範提出的材料批號、10年材質保固書等都是真實的，且經抽樣檢驗也符合試驗結果及圖說規定，材料部分並無不法，至於兒童新樂園的遮棚破損，台北市政府相關局處到現場會勘取樣送驗，並舉行審查會議後的查證結論，屬外來尖物刺穿破加上颱風強風產生撕裂損壞，材料符合規定，且經美國原廠回復確認是原廠產品。

北檢綜合各項事證，認定台北兒童新樂園的設計監造及施工廠商沒有不法，因此將全案不起訴處分。

(中時 )

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