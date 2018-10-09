拉天然氣管線「開膛剖肚」 反深澳會長轟林右昌「講X話！」

針對基隆市長林右昌（左）日前表示，從協和電廠拉天然氣管線到深澳，會對市區「開膛剖肚」一說，反深澳燃煤電廠自救會長陳志強（右）痛批林右昌「根本是在講X話！」。（左圖李怡萱攝／右圖翻攝自陳志強臉書）

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中時
、李怡萱

深澳電廠議題持續延燒，基隆市長林右昌日前表示，台電已評估深澳灣不能蓋儲氣槽，只能從協和電廠拉管線到深澳，但對市區「開膛剖肚」埋管線絕不允許。反深澳燃煤電廠自救會長陳志強痛批，若把燃氣與燃煤所造成的危險評估與成本相對照就能一目了然，質疑林右昌「根本是在講X話！」

行政院長賴清德日前提出，觀塘蓋第三天然氣接收站，可考慮停建深澳燃煤電廠，引起朝野譁然。陳志強表示，這根本是政治語言的假議題，三接蓋的地點不僅會破壞藻礁生態，且政府從未說明是接到哪個電廠，更沒有明確說要撤回深澳，只是為了轉移輿論焦點、救選情。

陳志強強調，他並不是「逢蓋必反」，而是認為真的要蓋天然氣接收站，可以選擇既有地點擴充，例如選在台北港、林口港，就算要選在深澳蓋燃氣，他也接受，但是台電完全沒將評估資訊公開。

但針對深澳蓋燃氣一案，林右昌曾說台電已評估深澳灣無法蓋儲氣槽，只剩下從協和電廠接天然氣管線到深澳的途徑，海線部分因為成本高，又會行經漁業保育區；陸線部分則會經過基隆市區，要「開膛剖肚」般來埋設天然氣管線，他絕不允許。

「林右昌在講X話！」陳志強痛批，台電應該要將蓋「燃煤」與蓋「燃氣」所造成的危險及環境影響評估與成本等資訊，相互對照公布給民眾看，就能一目了然，但台電卻遮遮掩掩、不敢公布，且事實上家家戶戶有的瓦斯桶根本比天然氣管線還危險，假如今天民進黨是贊成從協和拉天然氣管線到深澳，試問林右昌「敢反對嗎？」

基隆市政府對此表示，陳志強不是基隆人，不會知道拉天然氣管對基隆的影響多嚴重，陳的假設是自己的想像，林右昌今早也提過深澳的議題了，不會再回應。

(中時 )

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