台灣精品好個禮BIKE天 「三鐵貴婦」賈永婕陪騎

自由車好手王胤之(後左一)、邱靜雯(後中)出席「2018台灣精品好個禮BIKE天」活動記者會，向小小騎士傳承努力不懈、突破自我的態度。(陳筱琳攝)

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中時電子報
／台北報導
經濟部國際貿易局主任秘書倪克浩(左起)、自由車國手邱靜雯、外貿協會秘書長葉明水、自由車國手王胤之、台中市政府市長室顧問郭昆文。(陳筱琳攝)

由經濟部國際貿易局及中華民國對外貿易發展協會(外貿協會)共同主辦的「2018台灣精品好個禮BIKE天」，10月21日於台中都會公園登場，這是台灣精品首度舉辦自行車騎乘嘉年華，預計將有2000位自行車愛好者參與，讓人感受台灣自行車王國的魅力，以及體驗台灣精品的活力。

模特兒展示榮獲台灣精品的產品。(陳筱琳攝)

台中是全球高級自行車產業研發與製造重鎮，包括巨大、美利達等自行車大廠，以及全球零組件供應廠，台灣精品則把台灣產業的優秀推廣讓全球知道，透過「台灣精品好個禮BIKE天」活動，現場不只讓車友們透過賽道一覽台中之美，還會展出19家廠商28件得獎作品。

台中市政府市長室顧問郭昆文表示，台中市計畫推出369計畫，即設置300個iBike停放點、規劃600公里長的自行車步道，還有全市提供900台iBike供民眾騎乘，希望利用運動休閒工具，打造無碳汙染的美好城市。

「台灣精品好個禮BIKE天」10月21日自台中市都會公園陽光草坪鳴笛啟程，分成金質獎58公里、銀質獎11公里兩個組別，讓所有喜愛騎乘自行車的民眾享受踩踏樂趣，活動當天將有「三鐵貴婦」賈永婕、「粉紅小鋼砲」黃亭茵，以及「爬坡王子」王胤之到場與車友們共騎。

(中時電子報)

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