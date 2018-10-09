秋高氣爽瘋野餐！平溪「望古瀑布」碧綠透清涼

2018年10月09日 16:57 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

秋高氣爽，全民瘋野餐！想要出遊又不想匆忙來回嗎？推薦你來新北行家級野餐秘境，雙溪的「三貂親水公園」有天然戲水池、平溪的「望古瀑布」如幕簾，閃耀碧綠色光芒！在此秘境野餐，不論是將廣大草地包場在裡頭野餐奔跑，或是在周邊景點野餐遊歷後，入住當地特色民宿，都能悠閒享受沒人打擾的在地氛圍。

因牡丹溪及平林溪在境內交會而得名的雙溪，全境地形多山靠海，加上工業及人為汙染少，至今仍保有其純淨原始的自然美景，加上多年前開始護漁禁釣，現在還能溪裡看見成群的魚兒悠游。

新北行家級野餐秘境_山水綠境。（主辦單位提供）

雙溪有許多在地人才知道的野餐秘境，像是位於貂山古道入口不遠處的「三貂親水公園」，公園上頭有來自牡丹溪、常年溫度不變的冰涼冷泉，一層層攔砂壩成了最佳的天然戲水池，風光明媚又隱密，很適合一邊欣賞山光水色，一邊野餐！

平溪，新北市人口最少的行政區，因天燈而打開國內外觀光知名度，但你知道嗎？這看似被許多觀光客攻佔、帶來喧囂的小鎮，其實有著鬧中取靜、適合野餐的世外桃源。

平溪「望古瀑布」壯麗景致，備受遊客喜愛。（主辦單位提供）

「望古車站」是平溪支線上最寧靜的小站，褪去過往開採煤礦的繁華，留下悠遠靜謐，沿著鐵路旁的產業道路一路前行，約十分鐘就能抵達「望古瀑布」。望谷瀑布是4層的分段式瀑布群，因為這裡特有的水平狀岩層和軟硬質差異，溪水從岩石頂端一層一層傾瀉，形成美麗的幕簾式瀑布，瀑底則成為如玉般的碧綠水潭，坐在瀑布前方的空地，一邊觀賞瀑布一邊野餐，有說不出的療癒感。

新北行家級野餐秘境_良辰美瑾民宿 。（主辦單位提供）

野餐樂活，不妨也來住民宿過一晚！雙溪有家綠建築民宿搭配許多再生家具，滿室樸實韻味；另家雙溪民宿可賞滿園的花卉綻放、落英繽紛，體驗遠離都市塵囂、沉浸於山林花香與恬靜之感。

平溪民宿也有特色，像是重現礦區時代的古早紅磚厝民宿，屋內能看到以前人家煮菜的大灶及民宿主人蒐集多年的珍貴老物件；有日式風格建築的民宿，地板皆用榻榻米平舖而成，擁有濃厚的日式風情；另還一家民宿用煤業興盛時代唯一的兩層樓硬體辦公室（樓仔厝）改建而成，在房客專屬景觀台即可欣賞火車慢飛！

(中時電子報)