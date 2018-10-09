鄭文燦：當年簽署保護觀新藻礁 大潭藻礁國民黨沒做

桃園市長鄭文燦強調，當年簽署是觀新藻礁非大潭藻礁，國民黨當年對大潭無作為。（甘嘉雯攝）

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桃園市長鄭文燦強調，當年簽署是觀新藻礁非大潭藻礁，國民黨當年對大潭無作為。（甘嘉雯攝）
當年鄭文燦與環團所簽署的是觀新藻礁，並非大潭藻礁。（甘嘉雯攝）

連日來遭批評的桃園市長鄭文燦9日態度強硬表示，國民黨執政時代對大潭海岸並沒有調查，若當時他們當時把大潭為保護區，就蓋不了三接，道理很簡單，時認縣長吳志揚也是認為，中油三接勢在必行，所以他沒有把大潭畫為保護區。

鄭文燦表示，現在很多人把2個地點混為一談，國民黨執政時代，希望用232多公頃做第三接收站，現在縮減成為1/10，從原來232公頃縮減為23公頃，我們會研議剩下9/10部分會提升保護等級，那是在大潭電廠的北邊。

至於目前各界批評、甚至環團指責，當年說鄭所簽署的，卻是位於大潭電廠南邊的觀新藻礁，「根本不同地點」，市府也出示2012年鄭文燦是民進黨桃園縣黨部主委與搶救觀新藻礁行動聯盟召集人潘忠政所簽署的文件。

鄭文燦強調，過去大潭也沒有做任何調查，他上任後，針對大潭海岸做了藻礁生態調查，原則上那邊有藻礁地形，但活體藻礁比較少，大概只有3%，我們會做多元保育措施，至於環評不是地方政府權責，開發單位是中油、主管單位是經濟部、環評單位是環保署，地方政府並沒有參與。

(中時 )

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