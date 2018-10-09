義進金涉嫌改標踰期蛋 食藥署：沒有查到違規事項

2018年10月09日 17:18 中時 鄭郁蓁

全台蛋品主要供應廠商之一的義進金食品公司，被員工舉發蛋品抽查驗出不得檢出的動物用藥「乃卡巴精」殘留，並將「毒蛋」回收後更改包裝重新上架販售，供貨給超市和五星級飯店，對此，食藥署表示，今年九月二十日在檢警指揮下，兵分三路稽查「義進金」新北、彰化以及高雄分公司，但當下都沒有任何違規事項，因無衛生安全疑慮，因此不會要求任何通路及蛋場預防性下架。至於蛋商是否涉及重新改標，仍需待檢警調查。

義進金被員工向檢調舉發蛋品抽查驗出不得檢出的動物用藥「乃卡巴精」殘留，公司高層將「毒蛋」回收後竟沒有銷毀，反而更改包裝重新上架販售，出貨給通路商及五星級飯店。

行政院食品安全辦公室、食藥署以及農委會昨天共同召開記者會說明。農委會畜牧處簡任技正李宜謙表示，今年七月透過每年縣市政府例行性抽驗產銷履歷，在九百五十多件樣品中，由嘉義縣政府抽到一間牧場產銷履歷的蛋含「乃卡巴精」，「非常微量的0.05ppm」，而依規定是不得檢出，已裁罰三萬元，後續依照通報機制透過防檢局做移動管制。

但九月時，檢警接獲爆料，食藥署北區管理中心副主任鄭維智表示，配合檢警，今年九月二十日，和新北市、彰化市、高雄市衛生局北中南兵分三路，赴「義進金蛋品國際行銷有限公司」、「義進金蛋品國際行銷有限公司彰化分公司」及「義進金蛋品國際行銷有限公司高雄分公司」進行同步搜索，但當場並未發現有改標情形，稽查衛生亦符合規定。

不過，由於檢調已介入偵辦，鄭維智強調，如果檢調真發現有改標情事，食藥署會配合裁罰，如果業者發現產品有危害衛生安全時，卻未依法主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報衛生主管機關，若查獲仍販售問題產品，將開罰3萬元以上、300萬元以下罰鍰；另食品如有標示不實，則可依同法開罰4萬元以上、400萬元以下罰鍰。

至於是否做預防性下架，鄭維智表示，義進金是行銷公司，並非cas蛋商，且稽查完全沒有違規，依法除非有安全疑慮，才會請廠商下架，全聯是自主性下架，是通路的自行決定。

行政院食安辦主任許輔也指出，繼去年12月的萇記泰安、今年8月元山液蛋事件，行政院8月間已啟動跨部會會議，提出多項蛋品管理精進措施。包括蛋雞場、洗選場全面登錄納管，並訂定蛋品相關標準，明訂哪些蛋可用、哪些蛋不可用，例如只有殼裂開的可用、完全破裂且蛋液溢出的不可用；同時規劃最快2020年7月將比照歐盟、韓國，在雞蛋上噴印牧場編號、洗選情形以及生產日期，先以輔導方式鼓勵業者噴印，未來普及後再強制規定。

(中時 )