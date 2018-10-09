中市石虎保育自治條例尚未通過 市府表將持續溝通爭取

台中市政府「105年度台中地區石虎族群調查及保育之研究委託計畫」，在台中拍到的石虎！（陳世宗翻攝）

友善列印
中時

台中市政府積極擬訂「台中市石虎保育自治條例」（草案），9日市議會進行審查，因部分議員認為無制訂自治條例的必要，擔心限制當地開發等，第二次定期會仍未獲審議通過。農業局強調，該局將持續做好石虎保育工作，並爭取下一屆議會能夠獲得審議通過。

農業局指出，根據調查台中目前在后里、石岡、豐原、北屯、東勢和新社等6區內，都有監測到石虎紀錄；該局今年選定后里區為石虎保育示範區，並委託台灣石虎保育協會辦理「台中市后里區社區參與石虎保育推廣計畫」，執行相關社區說明會等，增加社區石虎保育認同感。

「台中市石虎保育自治條例」（草案）經市議會6月12日審查後，裁決農業局修正後再審；修正內容包含加強自治條例內石虎保育實質工作，並針對石虎熱區定義、各機關業務權責、石虎保育計畫具體項目、石虎保育委員會及石虎保育獎勵規定等條文進行修訂。

台中市議會法規委員會9日再審查修正後的草案！與會市議員意見分歧，部分認為無制訂自治條例的必要。市議員李中擔心未來自治條例通過後，恐影響當地民眾開發利用土地權益；黃馨慧認為，應舉辦公聽會讓民眾了解自治條例內容及相關開發限制。

農業局指出，石虎保育自治條例並無限制民眾開發利用權利，也無要求於石虎熱區的開發需要通過環評。自治條例是規畫以獎勵補助措施，鼓勵民眾參與友善石虎的行動；例如未來可補助農民設置雞舍，減少農民飼養的雞遭石虎捕食的機會，以降低石虎與農民間衝突。

(中時 )

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