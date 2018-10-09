泰安甜柿甜度高達18度 香甜脆口融化人心

「泰安鄉甜柿產業暨原民嘉年華會」13、14日在象鼻國小及泰雅文物館舉辦，歡迎全國民眾周末一同到泰安吃甜柿，體驗傳統原民文化。（巫靜婷攝）

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泰安甜柿外表橙黃、口感香脆，甜度甚至高達18度。（巫靜婷攝）

苗栗縣泰安鄉公所將於13、14日在象鼻國小及泰安原住民文化產業區舉辦「泰安甜柿產業暨原民嘉年華會」，推廣苗栗優質甜柿及在地泰雅族原民傳統文化，連續2日活動希望能將泰安鄉山川、樹林美景及溫泉與各地遊客共享。

泰安鄉高山環繞，地理環境清幽，自然生態保存良好，氣溫與水質皆適合甜柿栽種。種植技術大幅提升後，泰安從初級產業轉型為精緻農業，運用有機栽培技術，培育出品質優良，外表橙黃、口感香脆，甜度甚至高達18度的甜柿。

令人垂涎欲滴的甜柿成為泰安鄉特色農產品之一，原住民事務中心主任陳世省表示，此次活動將優質甜柿與原民觀光及民宿結合行銷，晚會邀請知名原民歌手與舞團，並有慈善公益義賣，義賣所得將捐助偏鄉弱勢原民家庭。

「2018幸福苗栗－泰安鄉甜柿產業暨原民嘉年華會」13日周末於象鼻國小登場，現場除了可以品嚐甜柿之外，下午2點晚上7點，還有打擊樂團、甜柿趣味競賽、原住民舞蹈等精彩表演輪番登場。

14日於泰雅文物館將邀請知名泰雅歌手贊薇獻唱，另募集泰雅工藝品進行慈善義賣，有精細編織作品、純樸手飾編織作品、富有生命力且具有泰雅代表性雕刻，共達數十件，競標義賣所得將回饋當地鄉民做愛心。

縣長徐耀昌表示，泰安鄉象鼻優質甜柿媲美台中摩天嶺，農改處與地方農民積極改良甜柿栽種技術，栽培出的甜柿甜度達14度至18度，甜柿結合原民傳統文化及全國排名前十大的泰安溫泉，邀請全國遊客周末一同到泰安吃甜柿，體驗傳統原民文化，感受在地人的熱情。

(中時 )

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