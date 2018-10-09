101歲人瑞熱心公益 日日堅持到菜園工作

2018年10月09日 17:28 中時 巫靜婷

高齡101歲的鄧彭秀妹（前排右一），雖患有重聽仍身體力行，日日堅持到菜園工作，平時十分熱心公益，深獲村里好評。（巫靜婷攝）

「長青楷模、敬老、鑽石婚楷模暨百歲人瑞千歲宴」活動，表揚15位長青楷模、14位敬老楷模及15對鑽石婚楷模。（巫靜婷攝）

九九重陽節即將來臨，苗栗縣政府為提早向長者賀節，並呼籲敬老愛老，9日於千璽會館舉辦「長青楷模、敬老、鑽石婚楷模暨百歲人瑞千歲宴」活動，表揚15位長青楷模、14位敬老楷模及15對鑽石婚楷模，其中來自造橋鄉的鄧彭秀妹，除了獲獎長青楷模還是百歲人瑞。

高齡化社會是目前社會的趨勢，截至9月底苗栗縣老年人口數已達8萬6,914人，佔全縣總人口15.80%，顯示苗栗已進入高齡化社會。縣府為推崇敬老善行及熱忱無私服務之精神，同時鼓勵年輕夫妻珍惜緣分，尊重婚姻、降低離婚率，特表揚縣內15位長青楷模、14位敬老楷模及15對鑽石婚楷模。

來自造橋鄉的鄧彭秀妹，是獲獎的長青楷模之一，同時也是百歲人瑞。101歲的她育有1子1女，皆已成家立業擁有很好的成就。雖年事已高，仍無法阻擋她致力服務鄉里的心。

由於居住的村里位處偏遠，村民散居各地，村內年輕人大多外出工作，留下年邁的村民在家，鄧彭秀妹皆會主動前往探親問候，亦會義務前往幫忙打點各項事務，對老、弱、貧病無依者，更會主動伸出溫暖的手幫忙一把，盡心敦親睦鄰的她，博得社區讚譽有加。

造橋鄉長黃純德表示，高齡101歲的鄧彭秀妹，雖患有重聽仍身體力行，日日堅持到菜園工作，平時十分熱心公益，深獲村里好評。「要活就要動」的長壽秘訣在她的身上展露無遺。

縣內共有85位百歲人瑞，最高齡者為公館鄉110歲人瑞張德山，出席人瑞19位，其中6位還能行走自如，耳聰目明，縣府也在重陽佳節前夕致贈每位人瑞金鎖片、1萬元賀壽禮金及賀壽禮品，80歲以上長者致贈禦寒外套，結婚滿第60年的鑽石婚夫妻每對禮金3200元。

縣長徐耀昌表示，社區照顧關懷據點已從70個據點成長到目前112個據點，縣府也積極推動長照據點、樂齡學院、幸福學院、伯公照護站及老人保健各項服務措施，配合長照2.0，鄉親若有長照需求，可以撥打「1966長照服務專線」。

(中時 )