影》全球最長程航班即將啟航！新直飛美18小時

2018年10月09日 17:42 中時電子報 吳映璠

空中巴士A350-900ULR機型

全球最長程航班即將再添新紀錄！11日首航的新加坡航空SQ22航班從新加坡樟宜機場直飛新澤西州紐瓦克機場（Newark Airport），全程18小時45分不落地，刷新航空界最長航班紀錄。

目前全球最長程航班是由澳洲航空提供的伯斯（Perth）直飛倫敦航線，總航行時間達17.5小時，據澳洲「西澳人報」（West Australian）報導，旅行業者預期新航的這條紐約航線將會相當受歡迎，以目前伯斯飛倫敦的直飛航班來看，經濟艙平均載客率達92%，商務艙載客率達94%。

報導指出，新加坡航空將採用全新的空中巴士A350-900ULR機型，為了讓乘客在將近19小時的航程中有舒服的飛行體驗，新航與美國養生度假村品牌「峽谷牧場」（Canyon Ranch）合作，從餐點、休息甚至到休閒等層面都提供特別套裝服務。

The new longest flights in the world are not far off for @SingaporeAir, as the carrier took delivery of the world’s first @Airbus A350-900ULR. pic.twitter.com/G59jSHpTl3 — AirlineGeeks (@AirlineGeeks) 2018年10月1日

另根據中央社引述彭博（Bloomberg）報導，新機型可歸納出五大看點。

第一，乘坐空間更為寬敞。A350-900ULR並未配置經濟艙，僅規劃商務艙及優選經濟艙兩個艙等，分別配置67與94個位置。

第二，整體機艙設計讓乘客的長時間飛行經驗更為舒適，其中包括挑高的天花板、舷窗加大、低噪音環境，另外增加機艙內濕度與氧氣，以及特殊的LED照明設計都能舒緩乘客的時差干擾。

第三，新航將在機上提供檸檬醃蝦、有機雞肉、櫛瓜寬麵、海南雞飯及牛肉河粉等佳餚，乘客如還有需要，也可在飛機起飛前24小時訂購奶油起司焗龍蝦、肋眼牛排，或是漢堡等特製料理。

第四，機組人員必須充分休息。機上配備四名機師，包括兩名機長與兩名副機長，飛機起飛前必須休息48小時才能上工；航程中，每位機師也有8小時的休息時間，相較之下，一般航程中機師平均僅可休息5.5小時。

另外機上將有13名機組人員為161位乘客提供服務，機組人員在航程中可休息4小時。

第五，每位乘客可在航程中免費使用30MB網路流量，另也可購買28美元的200MB流量套裝。

西澳人報報導，該航班將在11日深夜11點35分起飛，紐約時間12日清晨6點抵達新澤西。

目前每周安排三個航班，分別為周一、周四、周日，不過待另一架A350-900ULR正式服役後，該航線就會調整成每天執飛。

(中時電子報)