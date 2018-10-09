馬英九：沒有人在反核了 反碳的很多

2018年10月09日 17:34 中時 盧金足

桃園觀塘天然氣接收站環評通過，也引發不少爭議；前總統馬英九9日在台中輔選時表示，「全世界沒有人在反核了，只有人在反碳！」廢核不必那麼急，等到綠能有能力接班的時候，來無縫接軌不是很好嗎？這些反核的人不少是獨派的人，「講句笑話，你要讓台灣獨立，先讓自己能源獨立，否則的話你獨立個鬼啊！」

馬英九今天在為台中市議員黃馨慧站台時，面對全場民眾氣氛熱烈，他雖然已卸任總統，也難掩心繫台灣的心情，針對桃園觀塘天然氣接收站，他說雖然在運作之下通過了，將來還是有問題，天然氣變數很大，恐受制於天候與政治。

馬英九說，天然氣必須從外地運來台灣，馬來西亞、東歐、印尼等國家，10萬噸大油輪運來台灣，萬一有一周來兩個颱風，台灣能源馬上拉警報，而且容易受政治影響，中共要搗蛋他不需要用任何武器，宣布那一國不要將天然氣運到台灣，能源就會出問題，為何不好好去做核四廠，為什麼要把燃料棒送到美國去，「這是不能原諒的錯誤」。

馬英九表示，有人說核廢料不能處理，講都是講10年前的事，現在全世界核能機組愈來愈多，當初核四在興建時，已預留兩萬桶高階核廢的存放空間，新科技都可以再利用，核能技術漸成熟，「全世界沒有人在反核了，只有人在反碳！」

廢核與減碳那一個優先？馬英九表示，大家都認為減碳優先，而不是廢核，世界已經變了，核能可以好好用，不必擔心，方便先進，少用碳多用乾淨的能源，也是以核養綠，核能與綠能共存。

馬英九舉找工作為例，工作不理想，應先找工作再換舊的，核能也一樣，要先找到綠能養大成熟了再換，騎馬找馬，棄馬找馬，核廢料拿去賣掉，變成殺馬找馬，他忍不住酸諷「叫姓馬的情何以堪」。

此外，馬英九也對促轉會成員張天欽自稱是「東廠」表示，讀過歷史的人都知道，東廠是誰在組織？「太監啊！」難道促轉會都是「太監嗎？」奇怪，非常難想像的事情。

馬英九全台助選，他表示，看到韓國瑜後援會的大場面，許多人感覺到「高雄變天的時間已經到了」，他還沒當市長，市政問題已看的清楚，而且很多農漁旅館業生計不如昔，「真的沒想到，民進黨執政兩年衰敗的這麼快！」

媒體也提問，周美青會不會出來輔選？馬英九笑著說「要回家請示才知道！」酷酷嫂會不會成為年底選舉的一張助選王牌，也備受矚目。

(中時 )