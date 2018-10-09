落井下石！ 網友用假消息抹黑范冰冰

范冰冰查稅風波告一段落，不肖網友引假新聞抹黑。（取自新浪微博＠范冰冰工作室）

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旺報
范冰冰後援會轟網友製造假新聞。（取自新浪微博＠范冰冰吧）
范冰冰後援會找出證據，反駁假新聞。（取自新浪微博＠范冰冰吧）
網友引述中國國際政法研究院院長「陳中華」的說詞抨擊范冰冰，但官網顯示該院的院長是王敬波。（翻攝中國國際政法研究院官網）

大陸女星范冰冰的查稅風波掀起熱議話題，官媒大肆報導、批判的同時，也引來許多不肖人士的刻意落井下石，抹黑范冰冰。今天（9日）下午3點35分，范冰冰官方後援會官微「范冰冰吧」即po出一篇澄清文：「博主@趙盛燁 撰寫文章爲不實消息，請大家不要誤信誤傳，希望@趙盛燁 可以停止散布此類不實消息並刪除相關內容。」

這則澄清文還附了2張截圖，其一是網友「趙盛燁」的微博原文：「中國國際政法研究院院長陳中華：范冰冰逃稅案處理結果，是在侮辱公眾踐踏法律……」另一張圖則是百度百科介紹中國國際政法研究院，直指該研究院的院長是王敬波教授，而不是「趙盛燁」所說的「陳中華」，證明這位網友所述不實，要求刪文並停止散播關於范冰冰的不實消息。

根據中國國際政法研究院的官網，在「研究院概況」介紹頁面上，也明確指出：「研究院現設院長一名，由王敬波教授擔任。」且詳閱官網上的資訊，也沒發現該研究院的教授群中，有網友所述的「陳中華」。

(旺報 )

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