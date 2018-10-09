台中市大里擴大都市計畫 起死回生

台中市長林佳龍（右）視察「擴大大里都市計畫」地區，宣告此開發案起死回生。（林欣儀攝）

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曾因市價徵收等因素而遭行政院宣告撤銷的台中市「擴大大里都市計畫」起死回生！台中市長林佳龍9日特別到大里區向民眾宣告，未來將以區段徵收方式開發，市府也預計在年底舉辦地方座談會、傾聽居民意見，明年2月將辦理都市計畫草案公告公開展覽及舉辦說明會。

「擴大大里都市計畫」範圍北至台中市都市計畫區、南到大里溪南界及中興大排北界、東邊以大里溪為界、西至中投公路，總面積近400公頃。都發局長王俊傑9日在大里池王宮進行計畫簡報與辦理進度，吸引許多地方人士關心。

「大里區是台中市都心、是蛋黃中的蛋黃！」林佳龍表示，「擴大大里都市計畫」未來完成後，將可就近連結規畫中的夏田產業園區，提供住商用地，目前市府也著手整合大里、霧峰與太平，盼打破區域發展藩籬、體現直轄市格局。

都發局指出，「擴大大里都市計畫」在99年8月經內政部都市計畫委員會審議通過後，因土地徵收補償費計算方式改以市價徵收，再加上台中縣市合併、周邊都市計畫合併等因素，使得該計畫無法在3年期限內完成區段徵收發價作業，而於103年遭撤銷、幾乎胎死腹中。

林佳龍說，他上任時此開發案已被撤銷，所幸立委何欣純積極爭取，自己也親自北上與經濟部、內政部官員協調，行政院在今年將「擴大大里都市計畫」列入國家重大建設，「終於把他救起來了」。

市府強調，「擴大大里都市計畫」位處大里、太平及霧峰發展的關鍵區位，未來開發將畫設合理公共設施與建築用地，並將考量所有權人權益及土地現況做整體開發。

(中時 )

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